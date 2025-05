Nakon što su proteklog tjedna potvrdili naslov prvaka, nogometaši Kladara u 20. kolu ugostili su Otrovanec protiv kojeg su remizirali rezultatom 3:3. U efikasnom susretu prvi su poveli gosti i to u petoj minuti pogotkom Mateja Tkalčeca, da bi u 13. izjednačio Marco Špiranec iz kaznenog udarca. Bilo je to sve od golova u prvom poluvremenu, a i u nastavku utakmice prvi su mrežu zatresli gosti budući da je Lucijano Balija pogodio za 1:2. Mreže su potom mirovale do 75. minute kada je prvo na 2:2 izjednačio Špiranec svojim drugim golom, potom je prednost Kladarama donio David Mihaljević pet minuta kasnije, dok je konačnih 3:3 postavio Špiranec svojim drugim golom u 85. minuti. Dodajmo i kako je glavni sudac utakmice Leo Horvatinović u 52. minuti dosudio još jedan kazneni udarac za domaćine, no vratara Marina Osmanovića nije uspio nadmudriti dvostruki strijelac Marco Špiranec.

ŠN Graničar Okrugljača na svom je terenu s 3:0 slavila protiv Plavih iz Jugovog Polja. Golove u prvom poluvremenu postigli su Mateo Fučkar u 7. i Valentino Pavlak u 38. minuti, da bi konačan rezultat postavio Niko Sučić u 52. minuti iz kaznenog udarca. Plavi su ovaj susret odigrali s deset igrača.

Do domaće pobjede došla je i Turnašica u ogledu s Gradinom. Prvih 45 minuta igre završeno je u egalu rezultatom 1:1 budući da su Petar Škrinjar u 18. i Slavko Jagarinac u 27. minuti pogađali mrežu, dok je pitanje pobjednika riješeno u nastavku. Prvo je Tomislav Tišljar poentirao za 2:1 u 68. minuti, izjednačio je Siniša Vlaisavljević deset minuta kasnije, no pobjedu Turnašici osigurali su Bernard Blažinčić u 81. iz kaznenog udarca i Josip Padović u 92. minuti iz igre.

Efikasno je bilo i u Brezovici gdje je Stara Brezovica dočekala Bušetinu 1947. Od devet zgoditaka na utakmici samo je jedan “pao” u prvom poluvremenu, a strijelac je bio Mario Zagorac u 33. minuti za 1:0. Josip Koščak i Mario Zagorac u nastavku su do 60. minute povisili na 3:0, smanjio je Karlo Zelenbrz na 3:1 u 66. minuti, a pitanje pobjednika s dva svoja gola u 70. i 73. minuti riješio je Patrik Božić. Uspjela je Bušetina smanjiti na 5:3 s dva gola Patricija Munjekovića u 82. i 86. minuti, a konačnih 6:3 postavio je Ivan Zadecki minutu prije kraja.

(icv.hr, mra)