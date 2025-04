Unatoč pobjedi, nogometaši Kladara ipak ovog vikenda nisu proslavili naslov prvaka budući da Otrovanec nije uspio iznenaditi ŠN Graničar Okrugljaču na gostovanju. Domaćini su u Okrugljači došli do rutinske pobjede 4:0 s tri pogotka Valentina Pavlaka i golom Davida Ribića, dok su Kladare bile još uvjerljivije, utakmicu protiv Stare Brezovice kraju su priveli pobjedom 7:1. Utakmica je bila riješena već do poluvremena budući da su Kladare nakon 45 minuta vodile 4:0. Tri zgoditka postigao je Marco Špiranec, jednog Srečko Kapitan, dok je ostatak golova postignut u nastavku. Autogolom Marina Zagorca Kladare su imale 5:0, smanjio je potom Mario Zagorac u 55. minuti, dok su se do kraja susreta u strijelce još upisali Dominik Maresić i Ivan Horvatinović. Pobjeda Kladara mogla je biti još uvjerljivija, ali David Mihaljević nije uspio matirati gostujućeg vratara s bijele točke u 66. minuti.

Bušetina 1947 nije uspjela iznenaditi Turnašicu na gostovanju, a susret je završen pobjedom domaćina 3:0. Marko Nemet pogodio je mrežu u petoj minuti, Tomislav Tišljar u 29., a Ivan Kovač u 41. minuti utakmice.

Gradina je došla do bodova na svom terenu protiv Plavih iz Jugovog Polja koji su na ovaj susret doputovali s devet igrača., a i ovdje je sve bilo riješeno u prvom poluvremenu. Golovi su postignuti od 27. do 39. minute, a mrežu su redom pogađali Matej Sitar, Josip Kozarević, Goran Duvnjak i Darko Ferjanić. Utakmica se igrala sve do 72. minute kada je prekinuta jer gosti nisu imali dovoljan broj igrača za nastavak susreta. Zbog ozljeda su redom igru napuštali Sinan Nika u 39., Vedran Vračarić u 57. i Vinko Bradarić u 72. minuti.

(icv.hr, mra)