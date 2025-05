Pred nogometašima 2. ŽNL Zapad sutra su utakmice 18. kola.

Kladare su na korak do naslova prvaka, a sutrašnjom pobjedom u Bušetini to bi i potvrdili tri kola prije kraja budući da bi ostali na nedostižnih deset bodova prednosti u odnosu na ŠN Graničar Okrugljaču, u slučaju da i drugoplasirana momčad slavi u svom susretu koji će odigrati u Gradini kod četvrtoplasiranog ligaškog sastava. Bušetina 1947 u sutrašnji susret ulazi nakon poraza u Turnašici, dok će gosti bez Matije Miloša pokušati doći do trofeja. Gradina je pak nakon dugog niza bez pobjede prošli vikend slavila protiv Plavih iz Jugovog Polja 4:0, a do pobjede istim rezultatom došla je i ŠN Graničar Okrugljača kontra Otrovanca.

Turnašica će do kraja sezone nastojati očuvati treće mjesto, ili pak dostići ŠN Graničar Okrugljaču od koje imaju pet bodova manje. Sutrašnji protivnik im je Otrovanec koji će ih ugostiti na svom terenu, a koji trenutno drži šesto mjesto na tablici. U posljednjem susretu kola petoplasirana Stara Brezovica gostovat će u Jugovom Polju kod Plavih. U slučaju pobjede domaćina mogli bi napraviti pomak na tablici te doći do sredine ligaške ljestvice, dok bi Stara Brezovica u slučaju poraza, te ako do bodova dođe i Otrovanec, mogla “pasti” na pretposljednju poziciju.

Sve utakmice 18. kola na rasporedu su sutra od 17 sati.

(icv.hr, mra)