Nogometaši Virovitice na utakmicu 16. kola u Slatinu su proteklog vikenda otputovali puni optimizma, ali vratili su se praznih ruku. Niti igrač više na terenu od 10. minute nije im bio prednost na putu do pozitivnog rezultata. Igrom u drugom dijelu utakmice nije se moglo ništa više postići stoga je u klubu došlo do dodatne mobilizacije kako se ne bi ponovio rezultat iz županijskog derbija.

U subotu, 1. ožujka u 14:30 sati na terenu Sportskog centra Vegeška u goste im dolazi čvrsta momčad Dinama iz Domašinca.

-Samo borbenošću i punim angažmanom možemo doći do itekako bitnih bodova. To su lijepo pokazali igrači Slatine, koji su ostavili srce na terenu te došli do zaslužene pobjede. Naš pristup u toj utakmici bio je ispod svake razine i nadam se da se to više neće ponoviti. Igramo s iskusnim suparnikom, ali to ne znači da ne možemo doći do prvih proljetnih bodova. Želimo pobjedu, u borbi smo za opstanak i nadam se da su moji igrači, svi do jednog, shvatili težinu ovog susreta – rekao je trener Virovitice Krešimir Crvenka.

Za razliku od gostovanja u Slatini, trener Crvenka neće moći računati na Davora Sinjakovića, koji ja sakupio tri žuta kartona, ali se u sastav vraća iskusni veznjak Nikola Suvajac. U gostujućim redovima pravo nastupa nema Saša Stojko.

Glavni sudac susreta na Vegeški bit će Marin Ćosić iz Bjelovara, pomagat će mu Josip Brnjaković iz Bjelovara i Margareta Žeđa iz Prugovca, dok će ulogu delegata obnašati Mladen Martinčić.

