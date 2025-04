Uz nogometnu poslasticu u Lukaču, gdje se sastaju vodeće momčadi Premijer županijske nogometne lige, subota donosi još jedan veliki derbi, onaj u Pitomači, gdje domaća momčad dočekuje prvoplasirani Varteks.

Varaždinci u Pitomaču stižu u odličnom raspoloženju, na krilima pet uzastopnih pobjeda, ali i domaćeg trijumfa nad Poletom iz Svetog Martina na Muri. Na stadionu Slobode, u 23. kolu Treće nogometne lige Sjever, “Bumbari” su slavili s minimalnih 1:0, a koban za “Red Boyse” bio je Kanceljak nakon kombinacije sa Škrlecom u 59. minuti. Ovom pobjedom Varteks se učvrstio na prvom mjestu s 45 bodova.

S druge strane, nakon nekoliko odličnih rezultata, momčad Ivana Presečana upisala je dva uzastopna poraza, domaći kontra Podravine i gostujući u susjedskom derbiju proteklog vikenda kada je Graničar u Đurđevcu slavio s 3:1. Pitomačani će “gorak okus” pokušati isprati pred svojim navijačima protiv Varaždinaca, a trener Presečan vjeruje u povratak svojih igrača u ozbiljnu konkurenciju za naslov prvaka. Njegova momčad, koja se trenutno nalazi na četvrtom mjestu, pobjedom bi se približila Varteksu na samo dva boda zaostatka.

-Nakon susjedskog, čeka nas još jedan veliki derbi, ovog puta na domaćem travnjaku gdje nam u goste dolazi Varteks, momčad koja ovog proljeća igra odličan nogomet i zasluženo se nalazi na samom vrhu. Na nama je da budemo pravi i da uzmemo sva tri boda jer to je zapravo i jedini način da ostanemo u ozbiljnoj utrci za naslov prvaka. Iako do kraja ima još sedam kola, a znamo da je u sportu sve moguće, sve drugo osim pobjede uvelike bi nam umanjilo te šanse. Da bi trijumfirali, moramo biti na 100 posto svojih mogućnosti, koncentracija mora biti maksimalna, to je jedini pravi recept. Nogomet se igra zbog ovakvih utakmica, pozivam sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu i naše vjerne navijače u što većem broju jer bit će to, vjerujem, prava poslastica za sve, a mi se, kao što sam rekao, nadamo punom plijenu – najavio je Presečan.

U prvom susretu, odigranom u Varaždinu 11. listopada prošle godine u 9. kolu, Pitomača je slavila s minimalnih 1:0.

U domaćim redovima pravo nastupa nema kartonirani Matej Babić, dok bi svi ostali igrači trebali biti na raspolaganju. S druge strane, Varaždinci bi na travnjak trebali istrčati u kompletnom sastavu.

Pravdu u ovom susretu dijelit će Roberto Dežđek (Kotoriba), pomagat će mu Matej Mađerić (Koprivnica) i Robert Kolarić (Čakovec), dok će ulogu delegata obnašati Damir Hruškar. Susret 24. kola 3. NL Sjever na stadionu u Pitomači igra se u subotu, 19. travnja s početkom u 17 sati.

(icv.hr, ts)