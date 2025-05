Nogometaši Slatine iskoristili su malo ležerniji ulazak favorizirane Pitomače u međusobnom susretu te su pobjedom nad favoritom 2:1 napustili posljednje mjesto na tablici. To im i dalje ne znači puno, jer se niti nakon završetka natjecanja neće znati da li 15. mjesto na tablici osigurava ostanak u ligi, jer će to ovisiti i o drugim faktorima.

U posljednjem ovosezonskom ligaškom kolu 3. nogometne lige Sjever slatinski plavo-žuti gostuju na stadionu Mladosti u Čakovcu, gdje će ih ugostiti nekadašnja prvoligaška i drugoligaška momčad Međimurja.

– Nemamo kažnjenih igrača, ali to ne znači da ćemo biti kompleti. Nekolicina igrača je “načeta ozljedama” te je njihov nastup upitan. Najviše nas brine ozljeda Mateja Kupresa, od kojeg praktički kreću sve naše akcije. Nadam se da će se on, ali i ostali rekonvalescenti, uspjeti vratiti u momčad do subotnje utakmice- optimističan je trener Slatine Nikica Hat.

Kako bi odigrali što bolje igrači Slatine će u Čakovec otputovati puno ranije, što bi trebalo rezultirati pozitivnim rezultatom.

(icv.hr, mš)