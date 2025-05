Nakon osvojenog Županijskog kupa, nogometaši Pitomače doputovali su u Slatinu. Domaća momčad morala je igrati na sve ili ništa i to joj se isplatilo – pobijedili su favoriziranu Pitomaču 2:1. Slatinčani su poveli pogotkom Matije Bubaša u četvrtoj minuti s bijele točke, a na 2:0 povećao je Matej Kuper nakon akcije s Matijom Bubašem u 13. minuti. Do odlaska na odmor domaća momčad mogla je imati i uvjerljiviju prednost. Na početku drugog dijela utakmice Elie-Joseph Erwin Mouanza smanjio je domaću prednost na 2:1. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao.

Virovitica je poražena na gostovanju od Nedelišća u Čakovcu 2:1. Nedelišće je povelo zgoditkom Silve Lime Rodriga u 21. minuti. Nakon niza gostujućih jalovih napada Valentino Jelovečki u 71. minuti povećao je prednost Nedelišća na 2:0. Šest minuta kasnije Luka Špoljar uspio je smanjiti na 2:1. Više od toga gosti iz Virovitice nisu uspjeli napraviti.

Varteks je domaćom pobjedom 1:0 nad Graničarom iz Đurđevca potvrdio naslov prvaka.

Podravina iz Ludbrega bila je bolja od Garića u Garešnici 3:1.

U Grubišnom Polju Bilogora 91 svladala je Rudar iz Murskog Središća 2:0.

Polet iz Svetog Martina na Muri bio je bolji od Dinama u Domašincu 2:1.

U Kotoribi domaći Graničar je pobijedio Koprivnicu 4:1.

U nedjelju, 25. svibnja, u Predavcu igraju Dinamo i Međimurje iz Čakovca.

(icv.hr, mš)