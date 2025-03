Nogometaši Slatine u tri prva proljetna kola Treće nogometne lige Sjever nanizali su tri pozitivna rezultata, nakon kojih su slijedila dva poraza na gostovanju u Đurđevcu i domaći s varaždinskim Varteksom.

U 21. kolu u subotu, 29. ožujka u 15:30 sati slatinski nogometaši trebali bi gostovati kod momčadi Garića u Garešnici, koja je s tri pobjede te jednim remijem i porazom jedna od najuspješnijih momčadi proljetnog nastavka natjecanja.

-Usprkos lošem vremenu, nadam se da će kiša stati ili barem usporiti te da će utakmica biti odigrana. Očekuje nas čvrsta domaća ekipa na teškom terenu. Neće nam biti lako, ali to ne znači da nadigravanjem nećemo nastojati doći do boda. Imamo kvalitetan fond igrača s kojima možemo doći do uspjeha – u najavi utakmice izjavio je trener Slatine Nikica Hat.

U oba tabora nema kažnjenih igrača, ali u slatinskom sastavu neće moći zaigrati ozlijeđeni Franjo Farkaš.

(icv.hr, mš)