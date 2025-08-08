U županijskom nogometnom premijerligašu Bratstvu iz Gornjeg Bazja već godinama naglasak stavljaju na rad s mladim uzrasnim kategorijama. U rad klupske škole nogometa uključuju se mali nogometaši i nogometašice ne samo iz Gornjeg Bazja i susjednih naselja u općini Lukač, već i iz susjednih općina.

Iz kluba pozivaju sve male nogometaše i nogometašice da se uključe u rad selekcija koje djeluju u Školi nogometa, U-9, U–11, U-13 i U-15.

Klub za sve osigurava kompletnu sportsku opremu te rad s licenciranim i iskusnim trenerima.

Sve informacije mogu se dobiti na broj mobitela 099/436-3864 (Tomislav Živković).

(icv.hr, mš)