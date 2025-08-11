U organizaciji NK Kladare, a pod pokroviteljstvom Općine Pitomača i Turističke zajednice općine Pitomača, Kladare su jučer bile domaćin prvog dana Memorijalnog turnira “Zdravko Pankaz” koji se igra u sjećanje na poginulog hrvatskog branitelja Zdravka Pankaza, koji je bio i član kluba. Turnir se i ove godine igra dva vikenda, a jučer, 10. kolovoza, odigrane su dvije polufinalne utakmice.

Prvu polufinalnu utakmicu odigrali su nogometaši Otrovanca i Drave iz Podravskih Sesveta, a pobjeda je pripala članu 1. ŽNL KKŽ koji je slavio rezultatom 4:2. Dodajmo i kako je Otrovanec u drugom dijelu, pri rezultatu 4:1, propustio nekoliko izglednih prilika za pogodak kojim su dodatno mogli zakomplicirati utakmicu.

U drugom dvoboju domaća momčad Kladara igrala je protiv veterana Mladosti iz Kloštra Podravskog. Gosti su si u prvom dijelu utakmice osigurali minimalnu prednost, a u nastavku su se mreže zatresle još tri puta. Kladare su postigle dva pogotka, Mladost jedan, tako da je odluka o ulasku u finale “pala” nakon udaraca s bijele točke. Veterani Mladosti bolje su se snašli s 11 metara te su osigurali finale turnira.

Finalni dan turnira odigrat će se u petak 15. kolovoza. Druženje u Kladarama započinje već od 16 sati kada je za najmlađe spreman napuhanac, a u 17 sati predviđeno je polaganje vijenaca u spomen žrtvama Domovinskog rata. Susret za 3. mjesto između Kladara i Otrovanca bit će odigran od 17:30, dok je finalni dvoboj u 19 sati. Od 20 sati posjetitelje očekuje i živa glazba, a pehari i nagrade ekipama bit će podijeljeni u 20:30 sati.

– Pozivamo sve ljubitelje nogometa i sportskog duha da svojim dolaskom uveličaju ovaj događaj, a posebno da odamo počast čovjeku koji je zadužio lokalni sport i zajednicu- istaknuli su iz NK Kladare.

(icv.hr, mra)