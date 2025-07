Nogometni klub Suhopolje u subotu, 12. srpnja, na terenima stadiona Park, organizirao je malonogometni turnir na kojemu je sudjelovalo sedam ekipa: Napuhanci Đuka / Print Jaković Đulovac, Gromovi, NK Orešac, Miami Heat, No name, The Room i Caffe bar Europa / Instal Term.

Igralo se jednostrukim bod sustavom. Nakon zanimljivih i efikasnih utakmica, prvo mjesto osvojila je ekipa Caffe bar Europa / Instal Term, druga je bila ekipa The Room, dok je treća bila ekipa No name.

Najbolji strijelac turnira bio je Patrik Kvrgnjaš, za najboljeg vratara proglašen je Mario Marošević, dok je za najboljeg igrača proglašen Krešimir Pipić, sva trojica iz pobjedničke ekipe.

Pehare, pokale i nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručio je predsjednik NK Suhopolja Damir Pemper.

Rezultati:

No name – NK Orešac 3:1

Napuhanci Đuka / Print Jaković – Gromovi 1:2

CB Europa / Instal Term – Miami Heat 3:1

The Room – No name 8:1

Gromovi – NK Orešac 2:3

Mimi Heat – Napuhanci Đuka / Print Jaković 0:3

The Room – CB Europa / Instal Term 2:5

Gromovi – No name 1:2

NK Orešac – Miami Heat 4:8

Napuhanci Đuka / Print Jaković – The Room 3:4

No Name – CB Europa / Instal Term 0:6

Miami Heat – Gromovi 2:2

The Room – NK Orešac 6:0

CB Europa / Instal Term – Napuhanci Đuka / Print Jaković 4:1

Miami Heat – No name 3:1

Gromovi – The Room 1:5

NK Orešac – CB Europa / Instal Term 2:8

No name – Napuhanci Đuka / Print Jaković 3:0

The Room – Miami Heat 3:0

CB Europa / Instal Term – Gromovi 9:4

Napuhanci Đuka / Print Jaković – NK Orešac 0:3

Konačni poredak:

1. CB Europa / Instal Term – 18 bodova

2. The Room – 15 bodova

3. No name – 9 bodova

4. Miami Heat – 7 bodova

5. NK Orešac – 6 bodova

6. Gromovi – 4 boda

7. Napuhanci Đuka / Print Jaković – 3 boda

Više fotografija s turnira možete pogledati OVDJE.

(icv.hr, mš, foto: NK Suhopolje)