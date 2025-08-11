U sklopu Grofovog ljeta, kojim se obilježavaju ovogodišnji Dani općine Suhopolje, u Borovi je u nedjelju, 10. kolovoza, odigrana Memorijalna nogometna utakmica “Prvi trener Stjepan Razum” u sjećanje na prvog trenera Borove Stjepana Razuma.

U uvodu je odigrana utakmica selekcija U-11 Borove i Mladosti 1930. iz Čađavice. Gostujuća ekipa došla je do pobjede rezultatom 4:0.

Nakon toga, izaslanstvo je položilo buketu i zapalilo lampione ispred posljednjeg počivališta Stjepana Razuma na Mjesnom groblju u Borovi.

U Memorijalnoj utakmici igrali su novi županijski premijerligaš Borova i prošle sezone četvrtoplasirana momčad Prve županijske lige Bjelovarsko–bilogorske županije Bilo iz Velike Pisanice.

Domaća momčad povela je 4:1 i dominirala na travnjaku, ali u posljednjih petnaestak minuta gosti su uspjeli triput zatresti mrežu Borove i doći do remija rezultatom 4:4.

Zgoditke za Borovu postigli su Darko Obžetić, Slavko Jagarinac, Patrik Bazijanac i Zdenko Lončarek. Strijelci za momčad iz Velike Pisanice bili su Amor Rinat Šotola, Robert Kastlinger, Mihael Đođ i Nenad Kosanović.

(icv.hr, mš)