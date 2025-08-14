U sklopu ovogodišnjeg Grofovog ljeta, nogometaši županijskog premijerligaša Suhopolja ugostili su u srijedu, 13. kolovoza, ambicioznu trećeligašku momčad Bilogore ’91 iz Grubišnog Polja.

Domaća momčad pružila je odličan otpor kvalitetnoj gostujućoj ekipi. Gosti su imali loptu ”više u nogama”, ali su igrači Damira Pempera bili opasniji u brzim napadima. Ipak, gostujući vratar Domagoj Trešćec odlično je obranio desetak opasnih domaćih udaraca u okvir vrata te je spasio svoju momčad od poraza.

Gosti su poveli pogotkom iskusnog Željka Ostrmana s bijele točke. Konačnih 1:1 postavio je Dominik Tomić u posljednjim trenucima utakmice.

Susret su sudili Goran i Matea Loparac te Hrvoje Selenić.

Prikazana igra sigurno budi optimizam u suhopoljskom redovima pred početak prvenstvenog natjecanja.

(icv.hr, mš)