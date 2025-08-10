Nogometaši Suhopolja nastavili su s odigravanjem utakmica u sklopu priprema za novu sezonu u Premijer županijskoj nogometnoj ligi VPŽ, a ovog vikenda, na svom stadionu Park, ugostili su Mladost iz Kloštra Podravskog, na čiju je klupu prije desetak dana sjeo bivši trener Pitomače, Ivan Presečan. Susret je, treba istaknuti, odigran u subotu, 9. kolovoza, u sklopu Grofovog ljeta – ovogodišnje proslave Dana općine Suhopolje.

Domaći nogometaši zagospodarili su terenom od prve minute, u nekoliko navrata opasno zaprijetili, ali raspoložen je na gostujućim vratima bio Leo Franjić. Najbolju priliku u prvih tridesetak minuta imao je Nikola Menegati, koji je nakon jednog ubačaja iz kuta glavom pogodio okvir gostujućih vrata.

Pred kraj prvog dijela pao je i prvi pogodak, a strijelac je, nakon udarca glavom, bio Gabriel Alves De Almeida Mamede za početno vodstvo domaćih. Do kraja susreta momčad Damira Pempera postigla je još tri pogotka, a gostujuću mrežu pogodili su još jednom Mamede te Tomić i Kasumović. ‘Grofovi’ su na kraju zasluženo slavili s konačnih 4:1.

(icv.hr)