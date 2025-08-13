U sklopu Grofovog ljeta – ovogodišnje proslave Dana općine Suhopolje, u utorak, 12. kolovoza, na glavnom terenu stadiona Park, odigrane su dvije pripremne utakmice između ekipa Suhopolja i Slatine.

U uzrastu U–11 u zanimljivoj utakmici Suhopolje je na kraju došlo do pobjede rezultatom 7:5. Po tri pogotka za Suhopolje postigli su Šimun Mališ i Fran Kirin, dok je jednom strijelac bio Ivano Lovrenović.

U uzrastu U–9 ekipa Suhopolja dominirala je te pobijedila 7:2. Tri pogotka za Suhopolje postigao je Ozren Bosanac, dvostruki strijelac bio je Noa Barić, dok su po jednom strijelci bili Marta Glad i Luka Menegati.

U srijedu, 13. kolovoza, na stadionu Park, susret će odigrati seniorske momčadi Suhopolja i trećeligaša Bilogore ’91 iz Grubišnog Polja.

(icv.hr, mš)