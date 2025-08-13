U sklopu Grofovog ljeta – ovogodišnje proslave Dana općine Suhopolje, u ponedjeljak, 11. kolovoza, na terenima stadiona Park, odigrane su tri pripremne utakmice između ekipa Suhopolja i Daruvara.

U uzrastu U-11 Suhopolje je svladalo Daruvar 5:1. Strijelci za male ‘Grofove’ bili su triput Mališ te po jednom Kirin i Jurišić.

U uzrastu U-13 mladi nogometaši Daruvara slavili su rezultatom 6:4. Za suhopoljsku momčad pogotke su postigli Filaković, Kojadin, Lješčak i Margeta.

Selekcije U-15 remizirale su rezultatom 2:2. Za domaću momčad poentirali su Šafran i G. Jozić.

