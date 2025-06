Nakon lanjskog srebra, hrvatski malonogometaši na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u moldavskom Kišinjevu osvojili su brončano odličje te tako nastavili niz sjajnih uspjeha u socca malom nogometu.

U utakmici za treće mjesto porazili su reprezentaciju Španjolske rezultatom 2:1, zanimljivo, istim rezultatom s kojim su nes(p)retno izgubili u polufinalu od Poljske.

Bila je to teža utakmica od očekivanog, jer je Hrvatska u skupini već došla do pobjede nad Španjolcima rezultatom 4:2, ali Furija je pokazala da se nije slučajno našla u borbi za odličje.

Prvi zgoditak pao je pred kraj prvog poluvremena, u 19. minuti, kada Ante Kovačević sjajno koristi grešku španjolskog vratara, oduzima mu loptu te ju posprema u gol za vodstvo Hrvatske od 1:0.

U 26. minuti, španjolski vratar u kaznenom prostoru radi prekršaj nad Nikolom Badrovom te je dosuđen kazneni udarac za Hrvatsku. Stručnjak za socca penale Borna Vidićek mirno posprema loptu u španjolsku mrežu za komotno vodstvo Hrvatske od 2:0. Do kraja utakmice obje ekipe imale su još nekoliko sjajnih prilika, a da susret bude neizvjestan do zadnjeg zvižduka pobrinula se Španjolska kada je u 39. minuti smanjila rezultat na 2:1. Ipak, Hrvatska je pametno čuvala loptu do kraja utakmice te nije bilo vremena za eventualno izjednačenje. Tako se naša reprezentacija još jednom s velikog natjecanja natjecanja kući vraća s medaljom oko vrata.

– Na kraju treće mjesto, možemo biti malo sretniji nego ujutro nakon poraza u polufinalu, iako smo svi ovdje došli da budemo prvi. Ali na kraju ipak idemo doma s medaljom i to je jedna lijepa uspomena. Nadam se da ćemo napokon na sljedećem Svjetskom prvenstvu u Meksiku uzeti to zlato. Što se tiče utakmice, nismo bili pravi, ali individualna kvaliteta naše reprezentacije je bila puno veća nego kod Španjolaca i na tu individualnu kvalitetu smo ih na kraju i pobijedili – kazao je izbornik Dino Kovač nakon osvoje bronce.

– Bilo se teško vratiti nakon izgubljenog polufinala, međutim odradili smo to jako dobro i mislim da smo zasluženo osvojili treće mjesto. Mislim da smo cijelo prvenstvo odigrali jako dobro, vidjelo se to po svim utakmicama gdje smo dominirali. Ostaje žal jedino za tim polufinalom, ali zacrtali smo si prije prvenstva da dođemo kući s medaljom, a to smo na kraju i ostvarili – rekao je kapetan hrvatske reprezentacije Josip Haluška.

– Bila je teška utakmica, pogotovo što smo na onakav način izgubili u polufinalu, autogolom i s tri top šanse za nas na kraju. Trebali smo nakon toga dignuti glave i dokazati da smo po meni najbolja ekipa ovdje. Evo na kraju to treće mjesto, idemo dalje. Slijedi Svjetsko prvenstvo u Meksiku na zimu i nadamo se tom zlatu – izjavio je Ante Kovačević koji je i drugu godinu u nizu dobio nagradu za najboljeg strijelca u moldavskom Kišinjevu:

– Sjajan je to osjećaj. Tu je ekipa da me nagradi. Oni mi asistiraju, ja zabijam. Mijenjao bi ipak svih tih 14 golova i prošlogodišnjih 11 za to prvo mjesto, ali što je tu je – zaključio je na kraju Kovačević.

U finalu EuroCupa u Moldaviji sastaju se Poljska te Francuska koja je po prvi put stigla do finala na velikim natjecanjima.

Za kraj treba naglasiti kako je Hrvatska osvajanjem bronce postala jedina reprezentacija koja ima osvojeno odličje na svim Europskim prvenstvima u socca malom nogometu. Dvije bronce i jedno srebro, a uz navedeno treba nadodati i broncu s lanjskog Svjetskog prvenstva u Omanu te četvrto mjesto sa SP-a održanog 2023. u Njemačkoj.

(icv.hr, Socca Hrvatska)