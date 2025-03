Hrvatski nogometni savez dodatno je modernizirao sustav za ulaznice, prateći najnovije trendove u sustavu distribucije ulaznica. Ulaznice se i dalje kupuju putem postojećeg HNS-ovog portala za ulaznice, no umjesto tiskanja ulaznica na kućnom pisaču (print@home), kupljene ulaznice navijači će dobiti direktno u svoju mobilnu aplikaciju “HNS Ulaznice”.

KUPNJA PUTEM INTERNETA

Svi koji su putem interneta kupili ulaznice za utakmice protiv Francuske, putem prijavljene e-mail adrese dobili su uputu o preuzimanju aplikacije te preuzimanju ulaznica u aplikaciju.

KUPNJA NA PRODAJNIM MJESTIMA PETROLA

-Ovim putem podsjećamo sve navijače koji su ulaznice kupili na prodajnim mjestima Petrola da odrade korake iz uputa koje su dobili na potvrdi o kupovini. To uključuje skeniranje QR koda s potvrde o kupovini te unos e-mail adrese na koju žele primiti ulaznice, nakon čega je e-mail potrebno verificirati klikom na odgovarajuću poveznicu u e-mailu – naglašavaju iz Hrvatskog nogometnog saveza.

MOŽE LI SE UĆI NA STADION BEZ APLIKACIJE?

Ne. Na predstojeće utakmice s Francuskom u Splitu i Parizu moći će se ući samo s aplikacijom “HNS Ulaznice” i ulaznicom koja se u njoj nalazi (ili ulaznicama, ako na svom mobilnom uređaju imate ulaznice za više osoba). Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće (“print at home”) više nije dostupna. Neće biti moguće ući s isprintanim računom ili potvrdom o kupnji odnosno bilo kakvim dokumentom osim ulaznicom u aplikaciji “HNS Ulaznice”.

VRIJEDE LI OVA PRAVILA I ZA GOSTUJUĆE UTAKMICE?

Novi sustav ulaska s aplikacijom HNS Ulaznice bit će primijenjen na sve domaće utakmice hrvatske reprezentacije te one gostujuće utakmice gdje je to tehnički moguće i dogovoreno s domaćinom. U slučaju utakmice protiv Francuske u Saint-Denisu, to je uspješno dogovoreno s Francuskim nogometnim savezom te će ista pravila biti primjenjiva i za tu utakmicu.

MOGU LI SE U APLIKACIJI HNS ULAZNICE KUPOVATI ULAZNICE?

Ne, aplikacija služi kao mjesto preuzimanja ulaznica te za ulazak na stadion. Ulaznice za utakmice hrvatske reprezentacije kupuju se na istom portalu za ulaznice kao i do sada.

GDJE MOGU PREUZETI APLIKACIJU HNS ULAZNICE?

Besplatna aplikacija “HNS Ulaznice” dostupna je za iOS i Android uređaje u internetskim dućanima Applea i Googlea. Ako ovom tekstu pristupate putem mobilnog uređaja, možete kliknuti OVDJE za iOS verziju odnosno OVDJE za Android verziju.

(hns.family)