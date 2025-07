Na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju, u organizaciji županijskog premijerligaša Bratstva te uz pokroviteljstvo Općine Lukač, jučer je odigran nogometni turnir “NK Bratstvo 2025.” na kojemu je sudjelovalo šest momčadi: Dinamo iz Četekovca, Sloga iz Dugog Sela Lukačkog, Drava iz Terezinog Polja, Lukač 05, mlada ekipa Virovitice i domaće Bratstvo. U prvom dijelu natjecanja momčadi su bile podijeljene u dvije skupine.

U skupini A Bratstvo je savladalo Slogu 4:2, mlada ekipa Virovitice bila je bolja od Sloge 3:0, a Bratstvo je bilo bolje od Virovitice 1:0.

U skupini B Lukač 05 nadjačao je Dravu 2:0, Drava je bila bolja od Dinama 3:0, a na kraju je Lukač 05 nadjačao Dinamo 1:0.

Drugoplasirane momčadi u skupinama igrale se za treće mjesto. Drava je boljom igrom došla do pobjede 2:0 protiv Virovitice, a u finalu su se sastale dvije najbolje momčadi u skupinama, Bratstvo i Lukač 05. Lukač 05 poveo je pogotkom Josipa Šoštara, do kraja je Bratstvo nastojalo doći do poravnanja rezultata, ali bez uspjeha.

Iako u nekompletnim sastavima, Lukač 05, Bratstvo i Drava pokazali su da se u novoj sezoni od njih mogu očekivati kvalitetni rezultati. Nakon početkog uspjeha mladi nogometaši Virovitice u dvije utakmice nisu bili opasni u napadu, a kod Sloge i Dinama osjetila se nekompletnost igračkog kadra.

Najbolji strijelac bio je Antonio Paulović iz Drave, za najboljeg vratara proglašen je Krešimir Tomljanović iz Lukača 05, a za najboljeg igrača proglašen je Matej Bračun iz Bratstva.

Pehare i pokale najboljim momčadima i pojedincima uručili su predsjednik Bratstva Tomislav Živković i igračka legenda domaćeg kluba Mario Pšihistal.

(icv.hr, mš)