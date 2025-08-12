U organizaciji županijskog nogometnog prvoligaša Orešca proteklog je vikenda odigran treći po redu Memorijalni nogometni turnir “Ivan Nemet – Joni”.

Na turniru, koji je ove godine odigran u sklopu Grofovog ljeta – proslave Dana općine Suhopolje, zaigrali su Standard iz Nove Šarovke, Plavi iz Jugovog Polja i domaćin, Orešac.

Uoči turnira, izaslanstvo kluba organizatora, odalo je počast Ivanu Nemetu polaganjem vijenca i paljenjem lampiona na Mjesnom groblju u Orešcu.

Dobrodošlicu svim sudionicima i gledateljima, u ime domaćina, na početku turnira izrazio je Danijel Nemet govorivši o “Joniju” biranim riječima te naglasivši kako se turnir treću godinu zaredom igra u čast ovom prerano preminulom branitelju i velikom zaljubljeniku u sport, a posebno u nogomet za kojeg je u svom Orešcu učinio puno. Tom prigodom zahvalio je svima na dolasku i zaželio da turnir bude odigran u fer i korektnom tonu.

U prvom susretu snage su odmjerili nogometaši domaće momčadi i Standarda, rezultat je bio 2:2, a nakon lutrije penala gosti iz Nove Šarovke slavili su s konačnih 6:4. U drugoj utakmici nogometaši Orešca svladali su momčad iz Jugovog Polja rezultatom 4:0, a istim je rezultatom i Standard pobijedio “Plave”, tako da je momčad iz Nove Šarovke osvojila prvo mjesto, domaći Orešac bio je drugi, a “Plavi iz Jugovog Polja turnir su završili na trećem mjestu.

Najbolji strijelac turnira bio je Stjepan Gang (NK Standard), najboljim vratarem proglašen je Kristijan Kokorić (NK Standard), dok je najboljim igračem turnira proglašen mladi talent iz domaćih redova, Mateos Šarić.

Pehare ekipama i prigodne pokale najboljim pojedincima uručio je Danijel Nemet, a turnir je svojim dolaskom uveličao i načelnik općine Suhopolje, Goran Doležal.

