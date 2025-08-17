U povodu proslave Dana naselja Zvonimirovac i blagdana sv. Roka, u subotu, 16. kolovoza, na malonogometnom igralištu Sportske udruge Zvonimirovac odigran je pozivni malonogometni turnir.

Na turniru je nastupilo šest ekipa: SUZ 1, Donje Bazije, NK Dinamo Četekovac, SUZ 2, NK Standard Nova Šarovka i SUZ 3.

Prvo mjesto pripalo je četekovačkom Dinamu, druga je bila ekipa Sportske udruge Zvonimirovac 1, treća druga ekipa Sportske udruge Zvonimirovac, a četvrti Standard.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Marko Rastija, za najboljeg golmana Ivan Jelić, a najbolji je strijelac bio Matej Dorinka.

U ime organizatora, Sportske udruge Zvonimirovac, pehare ekipama te pojedinačne nagrade igračima i zahvalnice sucima uručio je predsjednik Nogometnog kluba Mladost 1930 Čađavica Josip Piskać, a čestitke na fer i korektnoj igri uputio je sudionicima turnira načelnik Općine Čađavica Stjepan Novoselec.

Turnir su sudili Mario Gebaj i Valentino Dvojak.

(icv.hr, adf)