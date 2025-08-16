Jučer, 15. kolovoza, je u Kladarama odigrana polufinalna i finalna utakmica u sklopu ovogodišnjeg Memorijalnog turnira „Zdravko Pankaz“. Turnir, koji se svake godine igra u čast Zdravka Pankaza, nogometaša poginulog u Domovinskom ratu. Turnir je i ovoga puta okupio brojne mještane, posjetitelje i ljubitelje nogometa.

Prvi dan turnira, u nedjelju 10. kolovoza, gledatelji su uživali u dvije zanimljive utakmice. U susretu koji je otvorio turnir, NK Drava Podravske Sesvete svladao je NK Otrovanec, a veterani kloštranske Mladosti svladali su domaćina NK Kladare.

Završnica turnira odigrana je jučer, a program je započeo svečanim polaganjem vijenaca u spomen svim žrtvama Domovinskog rata, uz prisustvo članova obitelji i mještana.

U nastavku, u borbi za treće mjesto nogometaši NK Kladara i Otrovanca pokazali su borbenost i sportski duh, a pobjedu su odnijeli Otrovančani s minimalnim pogotkom 1:0.

Finalna utakmica između Drave iz Podravskih Sesveta i veterana kloštranske Mladosti je donijela napetu i uzbudljivu igru. Tako je rezultatom1:0 ekipa Podravskih Sesveta odnijela ovogodišnju pobjedu

Nakon finala uslijedila je dodjela pehara i medalja najboljima, a slavlje se nastavilo uz glazbu i druženje svih generacija.

Memorijalni turnir “Zdravko Pankaz” još jednom je potvrdio svoju važnost u sportskom i društvenom životu Kladara – kao događaj koji čuva uspomenu na hrabrost i žrtvu, ali i gradi zajedništvo i prijateljstvo kroz sport.

(icv.hr, ib)

