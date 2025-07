Nogometni klub Mladost Čačinci jučer je, pod pokroviteljstvom Općine Čačinci, održao završno druženje povodom kraja uspješne sezone 2024./2025. Druženje je održano u prostorima ŠRC “Rupa” Čačinci s početkom u 20 sati.

Tijekom večeri održane su četiri utakmice roditelja i djece, selekcija U-9 VS roditelji, selekcija U-11 VS roditelji, selekcija U-13 VS roditelji te selekcija U-15 VS roditelji. Sve su selekcije pokazale svoj napredak koji je rezultat truda i rada njih i njihovih trenera, selekcije U-9, U-11 i U13 uspjele su pobijediti svoje roditelje, dok su roditelji odnijeli pobjedu nad selekcijom U-15 drugu godinu za redom.

Ono što je sinoć oduševilo one najmlađe bio je upravo napuhanac koji je u svega nekoliko minuta od početka druženja bio ispunjen dječjim smijehom i radosnim usklicima. Prigodne nagrade uručio je dopredsjednik NK Mladost Čačinci Željko Erceg, dok je predsjednik NK Mladost Čačinci Hrvoje Hečimović pohvalio sve selekcije i njihove sinoćnje nastupe.

(icv.hr, mj)