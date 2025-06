Proljetni ciklus četvrte sezone UEFA Playmakers Disney programa uspješno je završen u Hrvatskoj, a kroz cijelu sezonu zabilježeno je ukupno 452 djevojčica diljem zemlje. Zanimljivo je da 65 posto djevojčica koje su sudjelovale u Playmakers treninzima nikada prije nije igralo nogomet, dok je 40 posto djevojčica već sudjelovalo u prethodnim ciklusima Playmakers programa.

Djevojčice se redovito priključuju lokalnim ženskim nogometnim klubovima. Put razvoja igračica jasno je definiran od samog početka provedbe Playmakers programa u Hrvatskoj. Svaki centar usko surađuje sa ženskim nogometnim klubom u svojoj blizini, a u provedbi treninga sudjeluju treneri i volonteri koji su članovi tih klubova. Tako, primjerice, u centrima koji djeluju u školama sudjeluje trener ili volonter iz lokalnog ženskog kluba, dok centri koji rade na terenima klubova omogućuju lakši prelazak zainteresiranim djevojčicama u redovne nogometne treninge.

Ovaj sustav omogućuje i kvalitetno praćenje nastavka nogometnog razvoja djevojčica jer su treneri iz ženskih klubova u redovitom kontaktu s djevojčicama tijekom Playmakers treninga.

HNS dodatno potiče ženske klubove da pokrenu početne grupe i rekreativne treninge za djevojčice koje se iz Playmakers programa žele nastaviti baviti nogometom, čime se prijelaz u redovne treninge dodatno olakšava. Ova praksa pokazala se vrlo uspješnom na nacionalnoj razini.

Bizovac, Slavonski Brod, Osijek, Županja, Okučani, Nova Gradiška, Bjelovar, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Virovitica, Pitomača, Pula, Pazin, Rijeka, Čavle, Zagreb, Zaprešić, Velika Gorica, Pregrada, Makarska, Split, Zadar, Dubrovnik i Metković mjesta su gdje se redovito održavaju Playmakers treninzi, a više o programu u Virovitici, kojeg vodi trener Bojan Brozović, pisali smo ranije, a možete pročitati OVDJE.

NOVI CIKLUS

Nova sezona UEFA Playmakers Disney programa započinje 1. rujna 2025. godine s 10 treninga temeljenih na novom filmu INSIDE OUT 2, dok će u proljetnom ciklusu svaki centar imati priliku samostalno odabrati najpopularniji Disney film među djevojčicama – MOANA, ENCANTO, FROZEN 2 ili INCREDIBLES 2.

Sezona UEFA Playmakers Disney programa 2024./25. sastojala se od dva ciklusa. Jesenski ciklus trajao je od 1. rujna do 30. studenoga 2024. godine, a treninzi su bili tematski vezani uz animirani film Encanto. Proljetni ciklus održan je od 1. ožujka do 31. svibnja 2025. godine i po prvi je put uključivao novi Disneyjev animirani film Inside Out 2.

PRIJAVE

Sve djevojčice u dobi od 5 do 8 godina mogu se prijaviti za sudjelovanje u novom ciklusu putem HNS-ove stranice.

(icv.hr, hns.hr)