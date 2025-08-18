U nedjelju, 17. kolovoza, nogometni ligaši s područja VPŽ nastavili su s odigravanjem pripremnih utakmica. Većini klubova to su bili posljednji ispiti pred početak nove sezone.

Borova je na svom terenu došla do minimalne pobjede nad Tomislavom iz Drnja (1:0) pogotkom Darka Obžetića.

Na svom Jelsinu u Zdencima Sloga je pobijedila juniore Pitomače 5:0. Dvostruki strijelac bio je Marin Čavić, dok su po jednom gostujuću mrežu pogodili Danijel Zebec, Robert Šomođi te jedan od gostujućih igrača.

Na stadionu Kurija u Kapela Dvoru Dinamo je pobijedio Croatiju iz Grabrovnice 4:0. Tri pogotka postigao je Mihael Taušan, dok je jednom precizan bio Tin Szabo.

U gradskom derbiju u Dolcima DOŠK je svladao orahovački Papuk 5:1. Tri pogotka za domaću momčad postigao je Marijan Velić, po jednom su se u strijelce upisali Toni Sitar i Ivan Zeman, dok je strijelac za Papuk bio Ivica Šalković.

Suhopolje je rezultatom 3:1 nadjačalo Ferdinandovac. Pogotke za “Grofove” postigli su Alves De Almeida Mamede, Leo Hokman i Dinis Fonseca.

Mladost iz Čačinaca došla je do gostujuće pobjede nad Požegom 3:1 zgodicima Matije Ognjenovića, Marija Duspare i Ivana Ugarkovića.

Turnašica je nadjačala ligaškog konkurenta Sokol u Milanovcu 8:0. Pet pogodaka postigao je Mateo Nemčec, dok su po jednom domaću mrežu pogodili Domagoj Pakšec, Tomislav Tišljar i Marko Nemet.

Utakmica u Rezovcu nije odigrana jer su gosti iz Četekovca u posljednji trenutak otkazali dolazak.

U Terezinom Polju domaća Drava bila je bolja od No Limit TVIN-a rezultatom 5:1. Dva pogotka za domaću momčad postigao je Ivan Crnojević, dok su po jednom strijelci bili Silvijo Buzuk te Patrik i Marko Kasumović. Jedini pogodak za virovitičku momčad postigao je Fran Prister.

Pravu golijadu vidjeli su gledatelji u Podravskoj Moslavini gdje je kod domaćeg Podravca gostovala Mladost iz Bakića. Konačan rezultat bio je 8:8, a pogotke za Bakićane postigli su – Mateo Jerešić tri, Antonio Prpić i Dominik Kapetanović po dva te jednom Dino Škrlin.

(icv.hr, mš)