U povodu obilježavanja 34. obljetnice osnutka 64. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Podravska Slatina, Udruga djece hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije i Zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije danas, 9. kolovoza, organizirali su 3. malonogometni turnir za mlađe uzraste.

Prije otvaranja turnira, predstavnici Udruge djece hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije i Zajednice udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije te ostalih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, položili su upaljene lampione kod spomen obilježja u Parku 136. slatinske brigade.

Turnir je, nakon pozdravnih riječi predsjednika Udruga djece hrvatskih branitelja VPŽ Jurice Culeja, otvorio predsjednik Odbora za hrvatske branitelje VPŽ i predsjednik ZUiČ HVIDRA VPŽ Mato Bubaš.

Na turniru, koji su sudili Vlado Lukac i Mario Gebaj, nastupilo je šest ekipa, Bakić (U-11), Slatina (U-11), Voćin (U-11), Čađavica (mješovita ekipa), Slatina (U-9) i Bakić (U-9).

Konačni poredak:

1. Slatina (U-11)

2. Voćin (U-11)

3. Čađavica (mješovita ekipa)

4. Slatina (U-9)

5. Bakić (U-11)

6. Bakić (U-9)

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Ivano Štampar, za najboljeg golmana Leo Jaković, a najbolji strijelac bio je Jakov Vuković.

Predsjednici udruga organizatora, Jurica Culej i Mato Bubaš, svim su ekipama uručili medalje i pehare, kao i pojedinačne nagrade igračima te zahvalnice sucima, predstavnicima medija i ostalima koji su pomogli da se ovaj turnir uspješno održi. Sva djeca dobila su i majice za uspomenu na ovaj turnir.

Turnir je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja i Grada Slatine, a više fotografija s istog možete pogledati OVDJE.

(icv.hr, adf)