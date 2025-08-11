U sjećanje na poginulog hrvatskog policajca iz Domovinskog rata Stjepana Mlakara, županijski nogometni premijerligaš Dinamo u nedjelju, 10. kolovoza, po 33. put organizirao je memorijalni nogometni turnir. Pokrovitelji turnira bili su Općina Mikeluš, Grad Slatina te brojni sponzori i Udruga HVIDRA Slatina.

Uoči turnira, načelnik Općine Mikeluš Robert Grabar i predsjednik Općinskog vijeća Općine Mikleuš Miroslav Lazar te izaslanstvo četekovačkog Dinama na čelu s predsjednikom kluba Matejom Dorinkom, kao i obitelj poginulog Stjepana, položili su cvjetne aranžmane i zapalili lampione na njegovom posljednjem počivalištu.

Na turniru su sudjelovale četiri momčadi, NK Dinamo Josipovo, NK Dinamo Četekovac, NK Slavonija Sladojevci i HNK Munja Veliki Rastovac.

Prvo mjesto osvojila je Slavonija, drugi su bili nogometaši četekovačkog Dinama, treća desetkovana ekipa Dinama iz Josipova i četvrta Munja.

Za najboljeg igrača proglašen je Mateo Novaković (Slavonija Sladojevci), za najboljeg golmana Mario Grgić (Dinamo Četekovac), a najbolji strijelac bio je Bojan Dmitrović (Slavonija Sladojevci).

Turnir su sudili Goran Loparac, Vlado Lukac, Mario Gebaj i Mato Grgurić.

Pehare ekipama te pojedinačne nagrade igračima, kao i medalje sucima uručio je unuk pokojnog Stjepana, Marko Mlakar. Podjeli nagrada nazočio je i član Općinskog vijeća Općine Mikleuš Dalibor Lipovac.

(icv.hr, adf, foto: D. Fišli, M. Ljekaj)