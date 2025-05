U tijeku je novi ciklus upisa u Školu nogometa za djevojčice i dječake u organizaciji Nogometnog kluba Bilogora 1947. Špišić Bukovica.

Škola nogometa, podsjećamo, s radom je započela u rujnu 2024. godine, nakon što je funkciju predsjednika kluba preuzeo Ivan Hajmaši. Prema njegovim riječima, nogomet u ovom mjestu ima dugu tradiciju koju vrijedi nastaviti i prenijeti na nove generacije.

-Naša misija za glavni cilj ima uključiti djecu u ovaj predivan sport te im tako pružiti mogućnost da treniraju u pozitivnom okruženju i sudjeluju na natjecanjima kao predstavnici svoje općine. Prije nego smo ušli u ovu priču, mjesecima smo gledali kako se na spomenutom igralištu ne dešava apsolutno ništa i odlučili smo kako je vrijeme za promjenu i neke nove klince. Oko sebe sam okupio sportske entuzijaste, a naš prioritet i fokus rada usmjeren je isključivo na školu nogometa i rad s najmlađim dobnim strukturama. Projekt je zaživio, treniramo i nadamo se još većem odazivu djevojčica i dječaka. Treninzi su zabavni, prilagođeni uzrastu i održavaju se na našem domaćem terenu, uz stručno vodstvo i puno dobre energije – poručio je Hajmaši.

Treninzi se, ovisno o uzrastu, održavaju do najviše tri puta tjedno. Za djecu od 2016. do 2019. godišta treninzi su ponedjeljkom i srijedom od 18:00 do 19:00 sati, dok su za djecu od 2010. do 2015. godišta treninzi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 19:00 do 20:15 sati.

Program je u potpunosti besplatan, a provodi ga Nogometni klub Bilogora 1947. Špišić Bukovica uz podršku Ministarstva demografije i useljeništva, Ministarstva znanonsti, obrazovanja i mladih te Općine Špišić Bukovica.

Detaljnije informacije dostupne su na broj mobitela 099/ 467 0410 ili mail adresu [email protected]

(icv.hr)