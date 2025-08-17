U subotu, 16. kolovoza, odigrano je nekoliko pripremnih nogometnih utakmica.

Na terenu Sportskog centra Vegeška, Virovitica i Mladost iz Kloštra Podravskog su remizirali 2:2. Domaća momčad povela je pogotkom Vedrana Salaj – Obrovca. Poravnao je Petar Ježić iz odlično izvedenog slobodnog udarca. Rok Horaček ponovno dovodi narančasto – crne u prednost, da bi konačnih 2:2 postavio iskusni Marko Matančić.

Slatina je došla do uvjerljive pobjede nad nekompletnim Lukačem 05 rezultatom 7:1. Dva pogotka postigao je Matej Potočki, dok su po jednom domaću mrežu pogodili Benjamin Dijanešić, Matija Bubaš, Dominik Bogati, Toni Hudoletnjak i Brazilac Juan. Jedini pogodak za domaću momčad postigao je Josip Šoštar.

Slavonija iz Sladojevaca pobijedila je na Školskom vrtu u Gornjem Bazju domaće Bratstvo 4:1. Dva pogotka postigao je Mateo Novaković, dok su po jednom domaću mrežu pogodili Goran Kizivat i Manuel Pelikan. Jedini pogodak za Bratstvo postigao je Hrvoje Filipović.

Na Ciganki u Josipovu domaći Dinamo i juniori NK Virovitice remizirali su 2:2. Strijelci za Dinamo su bili Mario Jozić i Brazilac Ramos, dok su pogotke za gostujuću momčad postigli Franko Kožnjak i Josip Tambić.

U nedjelju, 17. kolovoza, u 17:30 sati na stadionu Kurija u Kapela Dvoru domaći Dinamo igra s Croatijom iz Grabrovnice, U Dolcima igraju DOŠK i orahovački Papuk. U isto vrijeme u Milanovcu Sokol će ugostiti Turnašicu. Rezovac je domaćin Dinamu iz Četekovca. Na Poljicu Borova će ugostiti Tomislav iz Drnja, dok u Okrugljači igraju Graničar i Podgorje.

Na Jelsinu u Zdencima u 18 sati Sloga igra s juniorima Pitomače, dok u Terezinom Polju igraju Drava i virovitički No limit TVIN. U isto vrijeme Suhopolje gostuje kod nogometaša Ferdinandovca, a Mladost iz Bakića kod Podravine u Podravskoj Moslavini. Mladost iz Čačinaca u 19 sati gostuje kod nogometaša Požege.

(icv.hr, mš)