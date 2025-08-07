U srijedu, 6. kolovoza, odigrane su tri pripremne nogometne utakmice.

Trećeligaš Pitomača, na svom terenu, svladao je županijskog ligaša iz Koprivničko-križevačke županije, Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabno. Pitomača je pobijedila 4:2. Prvi zgoditak za domaću momčad postigao je jedan od gostujućih igrača. Nakon toga, dva pogotka postigao je Matheus, dok je jednom strijelac bio Rodrigo.

U Dugom Selu Lukačkom županijski prvoligaš Sloga ugostio je županijskog premijerligaša Suhopolje. U susretu punom preokreta i zgoditaka gosti su došli do pobjede tek u posljednjim minutama utakmice rezultatom 5:3. Pogotke za Slogu postigli su Stjepan Rajnović, Toni Kovačić i Sanju Dhamel, dok su strijelci za Suhopolje bili Leo Hokman s bijele točke te Enio Kirin, Rene Prugovečki, Jure Kasumović i Dominik Tomić iz igre.

U večernjem terminu, na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju, igrala su dva županijska premijerligaša, domaće Bratstvo i Borova. U susretu punom tempa gosti su poveli zgoditkom Slavka Jagarinca. Domaća momčad došla je do preokreta zgodicima Gabriela Kolembusa iz igre i Hrvoja Filipovića iz slobodnog udarca. Konačnih 2:2 postavio je Ivan Ibriks pogotkom s bijele točke.

(icv.hr, mš)