U prostorijama Županijskog nogometnog saveza u Virovitici u četvrtak, 7. kolovoza, održan je plenum klubova 2. županijskih nogometnih liga. Informacije vezane uz novu sezonu nazočnim predstavnicima klubova prezentirali su tajnik Županijskog nogometnog saveza Krunoslav Moslavac, povjerenik za suđenje Kristijan Strusa, povjerenik za natjecanje Damir Vargović i županijski disciplinski sudac Tihomir Majstorović.

Županijski drugoligaši s natjecanjem počinju 23. i 24. kolovoza odigravanjem utakmica 1. kola Županijskog nogometnog kupa. Već u srijedu, 27. kolovoza, bit će odigrano i 2. kolo Županijskog nogometnog kupa, kada se pobjednicima iz 1. kola priključuju momčadi 1. županijske lige. Parovi prvog kola Županijskog nogometnog kupa bit će poznati za nekoliko dana. U obje skupine 2. županijskih liga utakmice prvog kola igraju se 30. i 31. kolovoza.

Ove sezone dio županijskih drugoligaša svoje domaće utakmice igrat će subotom popodne, dok će drugi dio igrati nedjeljom popodne. Na kraju su izvučeni natjecateljski brojevi, tako da je poznat i raspored:

2. ŽNL ISTOK

1. kolo 30. i 31. kolovoza

Slavonac Novaki – Podravac Sopje

Mladost Miljevci – Krčevina Čađavački Lug

Mladost 1930. Čađavica – Grabić

Vaška – Meljani

Munja Rastovac – Miholjac

dok je Papuk slobodan

2. kolo 6. i 7. rujna

Meljani – Munja Rastovac

Grabić – Vaška

Krčevina Čađavački Lug – Mladost 1930. Čađavica

Podravac Sopje – Mladost Miljevci

Papuk Orahovica – Slavonac Novaki

Dok je slobodan Miholjac

2. ŽNL ZAPAD 1.kolo 31. i 31. kolovoza

Sveti Đurađ – Stara Brezovica

Gradina – Bušetina 1947.

Plavi Jugovo Polje – Kladare

Sokol Milanovac – Turnašica

Otrovanec – Aršanj Sedlarica

2. kolo 6. i 7. rujna

Stara Brezovica – Aršanj Sedlarica

Turnašica – Otrovanec

Kladare – Sokol Milanovac

Bušetina 1947. -Plavi Jugovo Polje

Sveti Đurađ – Gradina

(icv.hr, mš)