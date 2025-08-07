U prostorijama Županijskog nogometnog saveza u Virovitici u četvrtak, 7. kolovoza, održan je plenum klubova 2. županijskih nogometnih liga. Informacije vezane uz novu sezonu nazočnim predstavnicima klubova prezentirali su tajnik Županijskog nogometnog saveza Krunoslav Moslavac, povjerenik za suđenje Kristijan Strusa, povjerenik za natjecanje Damir Vargović i županijski disciplinski sudac Tihomir Majstorović.
Županijski drugoligaši s natjecanjem počinju 23. i 24. kolovoza odigravanjem utakmica 1. kola Županijskog nogometnog kupa. Već u srijedu, 27. kolovoza, bit će odigrano i 2. kolo Županijskog nogometnog kupa, kada se pobjednicima iz 1. kola priključuju momčadi 1. županijske lige. Parovi prvog kola Županijskog nogometnog kupa bit će poznati za nekoliko dana. U obje skupine 2. županijskih liga utakmice prvog kola igraju se 30. i 31. kolovoza.
Ove sezone dio županijskih drugoligaša svoje domaće utakmice igrat će subotom popodne, dok će drugi dio igrati nedjeljom popodne. Na kraju su izvučeni natjecateljski brojevi, tako da je poznat i raspored:
2. ŽNL ISTOK
1. kolo 30. i 31. kolovoza
Slavonac Novaki – Podravac Sopje
Mladost Miljevci – Krčevina Čađavački Lug
Mladost 1930. Čađavica – Grabić
Vaška – Meljani
Munja Rastovac – Miholjac
dok je Papuk slobodan
2. kolo 6. i 7. rujna
Meljani – Munja Rastovac
Grabić – Vaška
Krčevina Čađavački Lug – Mladost 1930. Čađavica
Podravac Sopje – Mladost Miljevci
Papuk Orahovica – Slavonac Novaki
Dok je slobodan Miholjac
2. ŽNL ZAPAD 1.kolo 31. i 31. kolovoza
Sveti Đurađ – Stara Brezovica
Gradina – Bušetina 1947.
Plavi Jugovo Polje – Kladare
Sokol Milanovac – Turnašica
Otrovanec – Aršanj Sedlarica
2. kolo 6. i 7. rujna
Stara Brezovica – Aršanj Sedlarica
Turnašica – Otrovanec
Kladare – Sokol Milanovac
Bušetina 1947. -Plavi Jugovo Polje
Sveti Đurađ – Gradina
(icv.hr, mš)