Pikado scena Virovitičko-podravske županije svoje početke pronašla je u Čačincima osnutkom Pikado kluba “Čačinci”. Deni Kolačko obnaša dužnost predsjednika kluba, Božidar Kelava – Lolić dužnost dopredsjednika i likvidatora, dok prvi Upravni odbor čine Robert Kuzmić, Dejan Sekthofer i Tomislav Mikec, a Nadzorni odbor Mihael Videc, Marijana Seleši i Matej Tolić.

-Pikado klub u Čačincima prvotno je bio ideja našeg osnivača Marijana Perkovića koji je uočio zainteresiranost za ovaj sport putem turnira koji se u Čačincima održavaju od svibnja 2024. godine. Isprva smo informirali sadašnje članove o našoj ideji kako bi vidjeli kako oni razmišljaju i bi li ih tako nešto zanimalo. Povratne informacije bile su izuzetno pozitivne te nas je to zapravo “poguralo” prema osnivanju samog kluba. Kasnije smo bili u kontaktu i s predsjednikom Hrvatskog pikado saveza Ivanom Močićem koji nas je upoznao s organizacijom turnira i osnivanjem saveza, što nam je bio glavni cilj kako bi mogli sudjelovati na regionalnim natjecanjima – rekao nam je predsjednik Kolačko.

Za formiranje saveza potrebna su tri kluba, od kojih je Pikado klub “Čačinci” prvi te se nada kako će njihova priča motivirati ostale i doprinijeti stvaranju sve više pikado klubova jer je to, kako je predsjednik kluba rekao, rastući sport u kojemu svatko može doći do iznenađujućih rezultata i to je upravo njegova čar.

-Pikado je u našoj okolici stvarno popularan i interes je velik, ujedno imamo i najveće turnire, mnogo mladih te je već stvoren pozitivan rivalitet koji nas motivira da nastavimo sve češće organizirati turnire. Uvelike bih se zahvalio načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu koji nam je izašao u susret i osigurao nam prostor u Športsko-rekreacijskom centru “Rupa” i Pikado klubu “Valpovo” koji nam je dao brojne smjernice o vođenju kluba. Jedan od glavnih ciljeva nam je “ugaziti” put mladima kojima ćemo jednog dana dati naš klub u ruke te im osigurati sve preduvjete za uspješnost. Na kraju bih se zahvalio svim onima koji su poticali naš rad, koji nam žele biti sponzori i oni koji su od početka uz nas – dodao je dopredsjednik Kelava – Lolić.

Marijana Seleši jedina je žena u klubu koja igra većinu turnira, ujedno i članica Nadzornog odbora.

-Žena je u ovom sportu uistinu malo, mene pikado opušta i jednostavno me čini sretnom. Mislim da se one kojima se pikado čini zanimljiv trebaju javiti i pokušati jer je sportski uspjeh rezultat truda i vjerujem da, ukoliko to žele, mogu dobro napredovati u njemu. Sinergija članova je odlična, atmosfera je uvijek ugodna i upravo zbog toga se trudim doći na svaki turnir jer znam da mi je zabava uvijek osigurana – poručila je Marijana Seleši.

Pikado klub “Čačinci” ovim putem poziva sve zainteresirane da se učlane, kontakt informacije dostupne su na njihovom Facebook profilu.

