U organizaciji Nogometnog kluba DOŠK Dolci u petak, 6. srpnja, bit će održan tradicionalni 18. memorijalni malonogometni turnir u čast poginulom hrvatskom branitelju Branku Jakliću – Jabuci i preminulom hrvatskom branitelju Zlatku Mihelčiću – Žutom.

Turnir počinje odavanjem počasti Branku i Zlatku na njihovim vječnim počivalištima na Mjesnom groblju u Dolcima u 10:00 sati te potom i kod spomen biste Branka Jaklića ispred crkve svetog Martina u Dolcima.

Natjecateljski dio počet će u 13:00 sati izvlačenjem skupina, a organizatori naglašavaju kako se igra sustavom 5+1 na dva terena. Kotizacija je 50 eura po ekipi koja može sadržavati do deset igrača, a prijave je moguće izvršiti do 5. srpnja do 20:00 sati na brojeve mobitela 095/ 399 0838‬‬ i 099/ 652 1454.

NK DOŠK poziva ljubitelje nogometa da se pridruže i time odaju počast braniteljima, herojima Domovinskog rata koji isu dali sebe za slobodnu Hrvatsku.

