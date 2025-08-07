U povodu obilježavanja 34. obljetnice osnutka 64. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Podravska Slatina, Udruga djece hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije i Zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije organiziraju 3. malonogometni turnir za mlađe uzraste, koji će biti održan u subotu, 9. kolovoza.

Na turniru, koji će biti odigran na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini, nastupit će ekipe U-11 grada Slatine te općina Sopje, Čađavica, Mikleuš, Voćin i Nova Bukovica.

Protokol će početi u 8 sati odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima polaganjem lampiona ispred spomen obilježja u Parku 136. slatinske brigade.

Osim sportskog natjecanja, turnir ima i značajnu memorijalnu notu, prisjećanje na slavne dane obrane Domovine i ulogu koju je 64. samostalni bataljun imao u tim povijesnim trenucima.

Turnir je pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja i Grada Slatine.

