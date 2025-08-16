Vikend uoči početka ligaških natjecanja gotove sve momčadi igraju pripremne utakmice. Tako u subotu, 16. kolovoza, na terenu Sportskog centra Vegeška u 17:30 sati momčad Virovitice domaćin je nogometašima Mladosti iz Kloštra Podravskog. U Josipovu na Ciganki igraju domaći Dinamo i juniori Virovitice.

U 18 sati Lukač 05 ugostit će trećeligašku momčad Slatine. U isto vrijeme na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju igraju Bratstvo i Slavonija iz Sladojevaca.

U nedjelju, 17. kolovoza, u 17:30 sati na stadionu Kurija u Kapela Dvoru domaći Dinamo igra s Croatijom iz Grabrovnice, dok uDolcima igraju DOŠK i orahovački Papuk. U isto vrijeme u Milanovcu Sokol će ugostiti Turnašicu. Rezovac je domaćin Dinamu iz Četekovca.

Na Poljicu Borova će ugostiti Tomislav iz Drnja. U Okrugljači igraju Graničar i Podgorje. Na Jelsinu u Zdencima u 18 sati Sloga igra s juniorima Pitomače. U isto vrijeme Suhopolje gostuje kod nogometaša Ferdinandovca, a Mladost iz Bakića kod Podravine u Podravskoj Moslavini. Mladost iz Čačinaca u 19 sati gostuje kod nogometaša Požege.

(icv.hr, mš)