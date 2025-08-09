Nogometne momčadi ovog vikenda nastavljaju s odigravanjem pripremnih susreta, a na rasporedu su i četiri memorijalna turnira, kao i dvije memorijalne utakmice.

Subota, 9. kolovoza:

Na stadionu Park igraju županijski premijerligaš Suhopolje i član Elitne lige Koprivničko-križevačke županije Mladost iz Kloštra Podravskog.

Na terenu Sportskog centra Vegeška sastaju se Virovitica i ambiciozni županijski drugoligaš iz Bjelovarsko-bilogorske županije, Zdenka 91′ iz Velikih Zdenaca.

Na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju snage će odmjeriti županijski premijerligaš Bratstvo i trećeligaš Slatina.

Trećeligaš Pitomača na svom će terenu ugostiti četvrtoligaša Moslavinu iz Kutine.

Orahovački Papuk gostuje kod Omladinca u Nizi.

U Miljevcima se igra Memorijalni nogometni turnir “Ivica Sobol – Fumić”. Na turniru sudjeluju Iskrica iz Šaptinovaca, Željezničar iz Našičkog Markovca, DOŠK iz Dolaca i domaća Mladost. Turnir počinje u 15:00 sati.

Nedjelja, 10. kolovoza:

U 17:30 sati u Milanovcu županijski drugoligaš Sokol domaćin je novom županijskom prvoligašu Graničaru iz Okrugljače.

U Terezinom Polju snage će odmjeriti dva županijska prvoligaša, domaća Drava i Rezovac, a utakmica počinje u 18:00 sati.

Na stadionu Poljice u 18:00 sati u Memorijalnoj utakmici “Prvi trener Stjepan Razum” županijski premijerligaš Borova domaćin je županijskom prvoligašu iz Bjelovarsko-bilogorske županije Bili iz Velike Pisanice.

U Čačincima se u 18:00 sati igra Memorijalna utakmica “Marijan Biondić – Švabo”, u kojoj će dvostruki prvak Premijer županijske lige, domaća Mladost, ugostiti županijskog drugoligaša Osječko-baranjske županije Elektru iz Osijeka.

U Voćinu se igra Memorijalni nogometni turnir “Ivan Čović – Čova “. U 15:30 sati igraju veterani Voćina i Croatije iz Klokočevca, dok u 17:00 sati igraju seniori Voćina i Sloge iz Zdenaca. Utakmica za treće mjesto se igra u 18:30 sati, dok je finale na rasporedu u 20:00 sati.

U Četekovcu se s početkom u 16:00 sati igra Memorijalni turnir “Stjepan Mlakar”. Ove godine, uz domaći Dinamo, zaigrat će HNK Munja Rastovac, Dinamo iz Josipova i Slavonija Sladojevci.

Memorijalni turnir za sve poginule i preminule članove kluba igra se u Turnašici. Uz domaću momčad, nastupit će nogometaši Croatije iz Grabrovnice, Mladosti iz Vukosavljevice i Podgorja. Turnir počinje u 15:00 sati.

