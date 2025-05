Pitomača ponovno ima razloga za veliko slavlje! Nakon povijesnog uspjeha Naturavite na legendarnoj ‘Kutiji šibica’, momčad Nogometnog kluba Pitomača u srijedu, 21. svibnja, treći put zaredom, osvojila je naslov Županijskog nogometnog kupa Virovitičko-podravske županije.

Nakon kišnog i vjetrovitog remija na Vegeški proteklog četvrtka (1:1), vrijeme se u uzvratnoj utakmici finala, unatoč lošim najavama, ipak ‘smilovalo’, a Pitomačani su pred prepunim tribinama bili uvjerljivi, nadigrali su Virovitičane i slavili rezultatom 5:1.

Presečanovi igrači poveli su preko Sandija Kovača u 11. minuti, a razigrani Benjamin Radinković povećao je u 23. minuti na 2:0. Momčad Krešimira Crvenke uspjela je smanjiti prednost u 36. minuti pogotkom Erica Augusta Akassoua, a samo četiri minute kasnije ponovno se ‘ukazao’ Radinković i postavio konačan rezultat prvog dijela – 3:1.

Tri minute u nastavku bilo je dovoljno domaćinu za povećanje prednosti, u listu strijelaca ovog se puta upisao Junior Edson Daio Silva, a ‘točku na i’ lijepim je potezom, a zatim i pogotkom stavio Marko Matančić u 69. minuti.

Pitomačani su tako još jednom potvrdili svoju dominaciju, a presretan je nakon utakmice bio predsjednik kluba Denis Nemčević.

-Treću godinu zaredom osvojili smo Županijski kup, to nam je bio jedan od ciljeva za ovu sezonu, sretni smo i ponosni, dečki su ovo i više nego zaslužili. Čestitam momčadi Virovitice na borbi, na fer i korektnoj igri, ali mi smo još jednom pokazali svoju kvalitetu, svoju dominaciju, rezultat govori sam za sebe. U svakom natjecanju želimo biti u vrhu, a iduće godine težit ćemo još jednoj tituli Kupa, ali i naslovu prvaka Treće nogometne lige Sjever, vjerujem da ćemo to i ostvariti – rekao je Nemčević.

Velike zasluge idu i kapetanu momčadi, iskusnom vrataru Hrvoju Zdelaru.

-U prvom susretu nismo imali dojam da igramo finale, s obzirom da se isto igra na dvije utakmice, ali danas je osjećaj bio sasvim drugačiji, naboj i želja bili su puno veći. Od prve minute počeli smo stvarati ozbiljne šanse, a ubrzo se i ‘otvorilo’, počeli smo poentirati, a to je izostalo na Vegeški. Znali smo da smo bolji, ali to je trebalo i dokazati na terenu. Kvaliteta je došla do izražaja, presretni smo, ovo je bila treća uzastopna titula što znači da će prijelazni pehar ovog puta trajno ostati na klupskim vitrinama – dodao je Zdelar.

Čestitke domaćinu na pobjedi uputio je trener Virovitičana Krešimir Crvenka.

-Kada smo smanjili na 2:1, ponadali smo se da će i ova utakmica otići u egal, ali koštale su nas dvije početničke greške koje je domaćin iskoristio, zabio ubrzo dva pogotka i priči je bio kraj. Što reći, bila je ovo turbulentna sezona koja još nije završila, ali sretni smo plasmanom u finale Županijskog kupa što nam prošle sezone nije pošlo za rukom. Čestitke Pitomači na zasluženom trijumfu i trećem naslovu osvajača Kupa u nizu – rekao je Crvenka.

Oglasio se i kapetan momčadi Virovitice, Luka Duvnjak.

-Naša mlada momčad teško je mogla pratiti ritam utakmica subota – srijeda, što se odrazilo na konačnom rezultatu druge finalne utakmice. Domaćin je uspostavio terensku inicijativu, kaznio gotovo svaku našu grešku i na kraju zasluženo slavio. Čestitam igračima domaće momčadi na velikom uspjehu – zaključio je Duvnjak.

Finalni susret pratio je i zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement koji je na kraju zajedno s predsjednikom Županijskog nogometnog saveza VPŽ Đurom Bukvićem uručio medalje sucima, delegatu te igračima obje momčadi, dok su kapetanu Pitomače Hrvoju Zdelaru uručili prijelazni i pobjednički pehar Županijskog kupa.

Pitomača – Virovitica 5:1 (3:1)

Stadion Pitomača. Gledatelja: 600.

Pitomača: Zdelar, Jantol, Pavličević, Kovač, Kosanović, Babić, Silva Daio Edson Junior (od 53. Jakupec), Begović (od 70. Šokec), Mouanza (od 53. Matančić), Radinković (od 77. Zuanović) i Thiago (od 70. Gomerčić). Trener: Ivan Presečan.

Virovitica: Klaver (od 85. D. Dumić), N’ Kadiaboua (od 46. Duk), Dijanešić, Mikičić, Suvajac, Duvnjak, Trupina (od 56. P. Dumić), Akassou (od 86. Šabić), Camara (od 86. Kralj), L. Špoljar i D. Špoljar. Trener: Krešimir Crvenka.

Glavni sudac: Nikola Kečkiš. Pomoćnici: Mihael Gobac i Matija Lješčak. Četvrta sutkinja: Matea Loparac. Delegat: Željko Stipanić.

Žuti kartoni: –

Crveni kartoni: –

(icv.hr, foto: T. Szabo, M. Šolc, A. Zeko, I. Barčan)