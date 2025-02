Nakon sastanka u svlačionici, sinoć su nogometaši županijskog premijerligaša Dinama iz Kapele Dvora istrčali na teren stadiona Kurija i odradili prvi trening kojim su počele pripreme za proljetni dio sezone. Tijekom zimske pauze većina igrača nije mirovala, već je uspješno igrala na nekoliko malonogometnih turnira.

Trener Mile Grdić u proljeće, zbog operativnog zahvata i postoperativne rehabilitacije, neće moći računati na jednog od ključnih igrača obrane – Jozu Iličića. Kako bi nadoknadila njegov izostanak, klupska uprava radi na dovođenju nekolicinenovih igrača, čija će imena biti obznanjena kada isti budu registrirani.

-Imamo četiri tjedna do početka kup natjecanja, odnosno pet tjedana do gostovanja u Crncu, gdje započinjemo proljetni dio sezone u Premijer županijskoj nogometnoj ligi. Uz dobar odaziv na treninge, to bi trebalo biti dovoljno da se kvalitetno pripremimo za nastavak sezone. Svakog tjedna imat ćemo po četiri aktivnosti – pojasnio nam je Mile Grdić.

Uz treninge, dogovorene su tri pripremne utakmice. Prvu će Dinamo odigrati kod Hajduka u Hercegovcu 9. veljače. Na stadionu Kurija 16. veljače ugostit će Daruvar, dok će posljednju pripremnu utakmicu odigrati 23. veljače na gostovanju kod Lipika.

(icv.hr, mš)