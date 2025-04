Ovog vikenda igraju se utakmice 17. kola Premijer županijske nogometne lige Virovitičko-podravske županije.

Danas, 5. travnja, u 16:30 sati, na stadionu Park domaće Suhopolje ugostit će Bratstvo iz Gornjeg Bazja. Obje momčadi težit će osvajanju sva tri boda stoga možemo očekivati otvorenu i napadačku igru i brojne prigode. U domaćoj momčadi ne mogu istrčati Luka Skoko, Marko Puškarić i Deni Kucljak, dok bi gostujuća momčad trebala biti kompletna.

Sve ostale utakmice igraju se u nedjelju, 6. travnja, u 16:30 sati.

Najviše zanimanja privlači utakmica na Jelsinu u Zdencima, gdje će Sloga ugostiti vodeću Mladost iz Čačinaca. Iako do kraja natjecanja ima još devet kola, domaćoj momčadi je pobjeda gotovo posljednja prigoda da ostane u utrci za naslov prvaka. U oba tabora nema kažnjenih igrača te bi momčadi trebale istrčati u najjačim sastavima.

Susjedski derbi se igra na Livatku, gdje će Voćin ugostiti Dinamo iz Četekovca. U oba kluba uspjesi iz proteklog kola dodatno će podići igračko samopouzdanje stoga očekujemo zanimljivu i neizvjesnu utakmicu. Domaća momčad trebala bi biti kompletna, dok za Dinamo neće moći zaigrati Miroslav Rukavina.

Mikleuš, koji je propustio doći do pobjede na gostovanju kod No Limit TVIN-a, pokušat će to nadoknaditi u domaćoj utakmici s Dinamom iz Kapele Dvora. Gosti računaju da će doći do sva tri boda. U domaćoj momčadi pravo nastupa nema Josip Jančić, dok trener Dinama Mile Grdić ne može računati na Ronalda Jagicu i Slavena Markovića.

U Novoj Bukovici Zrinski je domaćin virovitičkom No Limit TVIN-u. Prema položaju na tablici, gosti bi trebali biti bliži pobjedi, ali i domaća momčad ima svoje adute za trijumf. U redovima Zrinskog ne smije igrati Tomislav Lukić, dok kod gostiju pravo nastupa nema Dominik Belani.

Rezovac na svom Laništu planira osvajanje tri boda u susretu s ekipom Crnca. Kako bi ostvarili svoj plan morat će u utakmicu ući s punim angažmanom jer za Crnac igra niz kvalitetnih igrača, koji će također težiti osvajanju punog plijena.

Na listi strijelaca vodeći su Matija Bubaš, koji je jesenas igrao za Slogu te dvojac iz Lukača 05 Stjepan Rajnović i Josip Ivačić, koji su postigli po 15 zgoditaka. Marin Čavić iz Mladosti 14 puta je svladao suparničke vratare, dok je Dino Milinović iz Suhopolja postigao 12 pogodaka.

(icv.hr, mš)