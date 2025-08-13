Nogometni ligaši intenzivno se pripremaju za novu sezonu te igraju brojne pripremne utakmice.

U večernjem terminu u utorak, 12. kolovoza, nogometaši Rezovca na svom su terenu pobijedili Gradinu 7:0. Po dva pogotka postigli su Mario Nreca i Marko Čađavčan, a po jednom su strijelci bili Karlo Zelenbrz, Luka Rajković i jedan gostujući igrač.

Danas u 18 sati na stadionu Park premijerligaš Suhopolje ugostit će jaku trećeligašku momčad Bilogore ’91. iz Grubišnog Polja.

U isto vrijeme u Dugom Selu Lukačkom županijski premijerligaš Sloga domaćin je ekipi Drave iz Podravskih Sesveta.

Na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju u 19 sati domaći premijerligaš Bratstvo ugošćuje ekipu Elitne lige Koprivničko-križevačke županije Mladost iz Kloštra Podravskog.

(icv.hr, mš)