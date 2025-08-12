Proteklog vikenda odigrano je još nekoliko pripremnih nogometnih utakmica.

U Terezinom Polju igrala su dva županijska prvoligaša, domaća Drava i Rezovac. Drava je došla do uvjerljive pobjede 5:1. Četiri pogodaka postigao je Ivan Biondić, dok je jednom strijelac bio Ivan Viljevac. Jedini pogodak za goste postigao je Luka Kunkić.

U Milanovcu je Graničar iz Okrugljače pobijedio ponovno pokrenuti Sokol 3:0 zgodicima Kristijana Vega, Alena Fučkara i Matea Gajšeka.

Bušetina 1947. bila je bolja od Miholjca 3:2. Dva pogotka za Bušetinu 1947. postigao je Patricio Munjeković, dok je jednom precizan bio Karlo Zelenbrz.

(icv.hr, mš)