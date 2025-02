Vodeća momčad 1. županijske nogometne lige Borova ugostila je jučer županijskog premijerligaša- virovitički No Limit TVIN. Mladi gosti su prvi dio riješili u svoju korist rezultatom 2:1, no u drugom dijelu utakmice iskusni domaći igrači došli su do pobjede 7:3. Nažalost, sredinom prvog dijela utakmice teren je zbog teže ozljede morao napustiti mladi igrač No Limit TVIN-a Leonnardo Alavanja, za kojega je proljetni dio sezone završen. Tri pogotka za domaću momčad postigao je Dominik Hodak, dvostruki strijelac bio je Darko Obžetić, dok su po jednom gostujuću mrežu pogodili Ivan Ibriks i Emil Vračarić. Strijelci za goste su bili Hrvoje Filipović, Saša Ivan Švarbić i domaći igrač Mateo Gegić.

Županijski premijerligaš Crnac uvjerljivo je pobijedio Papuk Osječko 1664 u Orahovici 5:0. Strijelci su bili Mitar Todorić, Slaven Mimić, Mario Jozić, Alen Keler i Franjo Tunić.

U Hercegovcu su domaći Hajduk i Dinamo iz Kapele Dvora remizirali 1:1. Pogodak za goste postigao je Filip Holas.

U Sladojevcima su domaći županijski prvoligaš Slavonija i županijski premijerligaš Dinamo iz Četekovca odigrali bez pogodaka 0:0.

DOŠK iz Dolaca svladao je Mikleuš na njegovom terenu 5:3. Tri pogotka za goste postigao je Marijan Velić, dok su po jednom domaću mrežu pogodili Marin Velić i Marijan Šalek. Pogotke za Mikleuš postigli su Hrvoje Ibričić, Ivan Ugarković i Nikola Krmpotić.

Omladinac je u Koriji bio boli od juniora Graničara iz Okrugljače 5:1. Strijelci za domaću momčad bili su Niko Herceg, Antonio Štefanec, Vedran Grubić, Antun Hajić i Marko Šandrk, dok je strijelac za goste bio Vlado Filipović.

Croatia je u Grabrovnici pobijedila kadete Pitomače 3:2. Zgoditke za domaću momčad postigli su Maro Hegediš, Matej Vinak i Daniel Hlavaček.

(icv.hr, mš)