Umjesto Garića iz Garešnica, koji je u posljednji trenutak otkazao pripremnu utakmicu, momčad Virovitice na svom terenu jučer je ugostila Zdenku 911 iz Velikih Zdenaca, a susret je obilovao zgodicima. Prvi dio završio je 4:3, a na kraju je bilo 12:4 za domaću momčad. Četiri pogodaka postigao je Nikola Suvajac, dvostruki strijelci bili su Dario Godeč, Rok Horaček i Vedran Salaj Obrovac, dok su po jedan pogodak postigli Patrik Kvrgnjaš i Filip Rebić. U gostujućim redovima dva pogotka postigao je Dominik Brletić, dok su po jednom pogotke postigli Bruno Pušić i Borna Šmit.

Trećeligaška momčad Slatine pobijedila je županijskog premijerligaša Bratstvo na njegovom stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju. Dva pogotka za Slatinu postigao je Matija Bubaš, dok su po jednom domaću mrežu pogodili Dominik Suzić, Ante Babić, Benjamin Dijanešić i Matej Kupres. Pogotke za Bratstvo postigli su Domagoj Jendrašić iz igre i Gabrijel Palćić s bijele točke.

Pitomača je na svom terenu svladala Moslavinu iz Kutine 2:1. Oba pogotka za Pitomaču postigao je Matheus, dok je pogodak za Moslavinu postigao igrač Pitomače Ante Pavličević.

Orahovački Papuk bio je bolji od Omladinca u Nizi 2:0 zgodicima Jakova Radočaja.

(icv.hr, mš)