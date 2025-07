Nogometni klub Pitomača danas, 14. srpnja, službeno je započeo pripreme za novu sezonu Treće nogometne lige Sjever, održavši prozivku igrača i prvi trening pod vodstvom novog stratega Luke Bilobrka.

Uoči treninga, prvo se okupljenim nogometašima obratio klupski predsjednik Denis Nemčević pritom uputivši zahvalu bivšem treneru Ivanu Presečanu koji je napravio puno za pitomački nogomet u posljednjih pet godina.

–Ivanu Presečanu, koji je obilježio zlatnu eru pitomačkog nogometa, od srca hvala na svemu, na svim lijepim trenucima u posljednjih pet godina, ali i rezultatima o kojima smo ranije samo mogli sanjati – rekao je uz veliki aplauz Nemčević.

Pitomača će, kao i prethodnih sezona, težiti atraktivnom i kvalitetnom nogometu.

–Naši ciljevi uvijek su isti pa ćemo i ovog puta pucati visoko – želimo biti konkurentni, kvalitetni, igrati lijep i atraktivan nogomet, a u tom smjeru radimo punom parom i na dolascima novih igrača koji će javnosti i našim vjernim navijačima biti predstavljeni u danima pred nama. Uz sve to, doveli smo i Luku Bilobrka, trenera s reputacijom, iz tog se može vidjeti kakve su naše ambicije u novoj sezoni – istaknuo je Nemčević.

Pozdravio je potom i prvo pojačanje, Williama Adjeia Darkwaha, dvadesetogodišnjaka iz Gane koji je prošle sezone igrao u ligaškom konkurentu iz Grubišnog Polja, zaželjevši mu da u svakoj utakmici “trpa kao na traci”.

Nakon Nemčevića, pljesak za Ivana Presečana zatražio je od igrača i novi trener Luka Bilobrk.

–Prijašnji trener je radio jako dobar posao, to uvijek treba pohvaliti i svaka mu čast na tome – naglasio je Bilobrk te se predstavio igračima.

U igračkoj karijeri Bilobrke je bio vratar Travnika, Bjelovara, Radnika iz Križevaca, Čelika iz Zenice, Sturma iz Graza, Širokog Brijega i Radnika iz Bijeljine. S Travnikom je 2007. godine osvojio naslov prvaka Prve Lige Federacije BiH, dok je sa Širokim Brijegom osvojio Kup BiH 2013. i 2017. godine. U trenerskoj karijeri vodio je hrvatske drugoligaške klubove Bjelovar, Croatiju iz Zmijavaca, Kustošiju i Marsoniju iz Slavonskog Broda.

–O Pitomači sam čuo jako lijepe riječi, bio sam ovdje na par utakmica, svidio mi se ambijent i odmah sam prihvatio ponudu klupske Uprave. Lijepo je igrati nogomet pred punim tribinama, a Pitomaču, prema saznanjima, uvijek prati velik broj navijača, ne samo na domaćim već i na gostujućim utakmicama. Isto tako, klub je izuzetno korektan prema igračima, a oni to vraćaju na najbolji mogući način i to je vrlo bitno u cijeloj ovoj priči, bez toga je teško raditi. Klubu je trebalo svježine, a ja ću se potruditi ekspresno prilagoditi u novoj sredini. Ono što mogu obećati, to je dobar, lijep i brz nogomet s kojim ćemo, vjerujem, biti u samom vrhu ligaške ljestvice. Želimo privući još više publike, želimo biti atraktivni, a slijedom toga doći će i rezultati – rekao je Bilobrk.

Prvi ispit u pripremnom periodu Pitomačani će imati već ove subote, 19. srpnja, kada će odmjeriti snage s Bilogorom ’91 iz Grubišnog Polja. Za njih, uz ligaško natjecanje, posebno je bitna i utakmica pretkola SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa koja je na rasporedu 27. kolovoza u Koprivnici.

–Pitomača i Koprivnica, s obzirom na isti rang natjecanja, vrlo se dobro poznaju. U novoj sezoni momčad Koprivnice trebala bi biti osjetno pojačana budući da je potpisala sporazum s gradskim prvoligašem Slaven Belupom koji će im ustupiti i nekoliko mladih igrača. Sigurno nas čeka težak susret, ali vjerujem da ćemo do tada biti u punoj snazi i da možemo proći dalje, a onda na svom terenu možda ugostiti renomiranog prvoligaškog protivnika. Ipak, idemo stepenicu po stepenicu, do Kup utakmice ima još dosta vremena – zaključio je Bilobrk.

Atmosfera na otvaranju priprema bila je pozitivna, uz jasnu poruku da Pitomača i ove sezone ima visoke ciljeve.

