Iste ambicije, isti pobjednički duh i atmosfera zajedništva, vladali su u nedjelju, 13. srpnja, u čačinačkoj “Rupi” na prvoj prozivci juniora i seniora NK Mladosti, a predstavio se i novi trener, točnije povratnik, provjereni stručnjak Velimir Tresk.

Tresk je prvo okupio igrače u prostorijama kluba i održao im jedno motivacijsko predavanje istaknuvši prije svega kako želi predan rad, marljivost i pošten odnos prema nogometu i klubu. Izašle su potom obje momčadi na teren kako bi odradile prvi trening pod paskom novog stratega.

–Vratio sam se u klub u kojemu sam igrao i bio trener i mogu reći da u Čačincima nikada nije lako biti trener, siguran sam da me čeka težak posao. Ako netko pozna ovu sredinu onda sam to sigurno ja, tu sam proveo divne igračke i trenerske godine i evo životna situacija me vratila natrag iz Osijeka u Čačince. Kada me Uprava pitala da se vratim u klub rado sam to prihvatio. Volim izazove, a Čačinci i Mladost su zasigurno veliki izazov – započeo je Tresk.

Najavio je da će nakon dvije uzastopne sezone, uz naslov prvaka, dati sve od sebe da nastavi s odličnim rezultatima.

–Ono što mogu obećati je da ću se maksimalno truditi da iz tih igrača izvučem ono najbolje, a kakav će to donijeti rezultat ne mogu sada reći, ali ja sam trener koji uvijek želi pobijediti i uvijek ide na prvo mjesto. Takav sam čovjek, uvijek želim biti prvi, u svom poslu u školi, u životu i na koncu u sportu, tako da nikada kod mene nema predaje, uvijek tražim najviše – nastavio je Tresk.

Iznio je potom i plan za pripreme.

–Pred nama je sada pripremni period, dosta treninga i rada, a dogovorili smo i nekoliko prijateljskih utakmica i to po mojoj želji s jakim i odličnim protivnicima, prva utakmica je 26. srpnja protiv Virovitice na njihovom terenu, zatim idemo na turnir u Donju Motičini gdje nas čekaju odlične momčadi pa nam slijedi naš Memorijal ”Marijan Biondić – Švabo” gdje dolazi i moj bivši klub Elektra Osijek i na kraju idemo u Požegu igrati protiv domaće Slavonije koja je vrhunska momčad. Dosta nam je igrača otišlo, prije svega stožerni igrač i kapetan Stipe Čavić koji je bio ne samo vrhunski igrač nego osoba i vođa na terenu i to je jedan veliki hendikep, ali to je tako u nogometu, jedni odlaze, drugi dolaze i ja danas imam dečke u koje vjerujem da vrijede i da su najbolji – kaže Tresk.

Novi trener želi da Mladost igra napadački nogomet i uveseljava svoju publiku, ali prije svega…

–Želim da budemo ekipa, prije, za vrijeme i nakon utakmice iako je to treneru najteže napraviti, ali ja ću pokušati da to bude tako. Treba reći da su ovo sve jako dobri dečki, i van terena se druže jer mahom su to sve domaći dečki, poznaju se, cijene se i poštuju i jedva čekam da počnemo – zaključio je Tresk.

Na prozivci je bila kompletna Uprava kluba na čelu s predsjednikom Hrvojem Hečimovićem te prepoznatljivo u Čačincima i puno publike.

–Lijepo je to vidjeti da te cijelo mjesto prati pa čak i sada na ovom prvom okupljanju, velik broj ljudi došao je podržati dečke od samog početka priprema. Radimo naporno na osnaživanju kadra, već smo neke igrače doveli, čak i nove juniore, s nekima su razgovori pri kraju, a s nekima još pregovaramo. U svakom slučaju Mladost će opet bit jaka i konkurentna za sami vrh – rekao je predsjednik Hečimović.

Juniori koji su došli i koje je predsjednik spomenuo su sve provjereni igrači.

-Nakon sezone u Orahovačkoj školi nogometa vratio nam se Borna Beštek, a iz Feričanaca su nam pristigla dvojica Jurlina, vratio nam se naš Šime Jurlina te nam je pristupio perspektivni Emanuel Jurlina. Sva trojica priključila su se pripremama seniora te im želimo puno sreće u našem dresu – zaključio je Hečimović.

(icv.hr, vg)