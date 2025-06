Jučerašnjim danom završeno je natjecanje po grupama na slatinskom ljetnom malonogometnom turniru “Staroškolsko 2025.”.

Danas je finalni dan, a mi vam, uz fotogaleriju, donosimo rezultate drugog dana natjecanja, te satnicu odigravanja utakmica i polufinaliste/finaliste po kategorijama.

Sve u svezi ovogodišnjeg turnira možete saznati na Facebook stranici organizatora MNK Slatina.

U-15:

– NO NAME – NK SLATINA U13 5:0

– C.B. TITRO VIROVITICA – NK SLATINA U13 11:0

– NK MLADOST ČAČINCI – G.O.A.T. 0:12

– NO NAME – NK MLADOST ČAČINCI 0:5

– G.O.A.T. – C.B. TITRO VIROVITICA 1:0

U-19:

– LIZAČI – NEVERLUZEN & C.B. TANO 3:1

– G.O.A.T. 2 – TUBORG UNITED 0:4

– CHERRY BOMB – NEVERLUZEN & C.B. TANO 7:0

Seniori:

– OKRETAČI C.B. LOPTA – LIZAČI 0:5

– TUBORG UNITED – LIZAČI 1:0

– ERROR 404 Konta Sajko – CHERRY BOMB 6:0

Veterani:

– AUTOSERVIS INO – PREKRETAČI C.B. LOPTA 1:0

– MALA ŠKOLA FUTSALA – ŠUMARSTVO JELIĆ 1:0

– MALA ŠKOLA FUTSALA – AUTOSERVIS INO 1:1

Utakmice finalnog dana

U-19:

16:00 – 16:25; 1. polufinale TUBORG – LIZAČI

16:30 – 16:55; 2. polufinale CHERRY BOMB – ŽESTOKI

U-15:

17:00 – 17:25; za 3. mj. NO NAME – CB TITRO VT

17:30 – 17:55; za 1. mj. GOAT – MLADOST ČAČINCI (dodjela nagrada 20 min.)

U-19:

18:15 – 18:40; za 3. mj.

18:45 – 19:10; za 1. mj. (dodjela nagrada 20 min.)

Seniori:

19:30 – 19:55; polufinale seniori ERROR – LIZAČI

20:00 – 20:25; polufinale seniori TUBORG – CHERRY BOMB

Veterani:

20:30 – 20:55; za 3. mj. MALA ŠKOLA FUTSALA – ŠUMARSTVO JELIĆ

21:00 – 21:25; za 1. mj. INOSERVIS – PREKRETAČI (dodjela veterani 20 min.)

Seniori:

22:00 – 22:25; zA 3. mj.

22:35 ; za 1. mj. (dodjela nagrada)

(icv.hr, adf)