Nakon što su klub napustili Roberto Lukinić, Matej Podnar, Valentino Lukinić i Josip Starek, u županijskom nogometnom prvoligašu Orešcu ‘zasukali su rukave’ i doveli četiri nova igrača, već iskusne Bornu Mimića (30) i Dominika Kralja (25) te mlade Patrika Đurinića (17) i Ivana Huđa (16).

Mimić je u svojoj bogatoj dosadašnjoj karijeri, koju je započeo u Crncu, igrao u Suhopolju, Cibaliji iz Vinkovaca, Slatini, Papuku iz Orahovice, FEŠK-u iz Feričanaca, Slogi iz Zdenaca, Bušetini, Munji iz Velikog Rastovca i Miholjcu iz Gornjeg Miholjca.

Kralj je započeo u Slatini, a kasnije je bio član nogometnih klubova Meljani, Kozice, Tehničar iz Cabune, Munja iz Velikog Rastovca, Borova, Plavi iz Jugovog Polja i Dinamo iz Josipova.

-Klubu su pristupila neka nova lica, a to su Patrik Đurinić, Dominik Kralj, Ivano Huđ i Borna Mimić. Momcima želimo dobrodošlicu i što više dobrih partija za naš klub. Nažalost, napustili su nas Roberto Lukinić, Valentino Lukinić, Josip Starek i Matej Podnar. Naravno, želimo im svu sreću u novom klubu i da nam se što prije vrate – poručili su iz Orešca.

Novopridošli igrači već su zaigrali u dresu Orešca proteklog vikenda na Memorijalnom turniru “Ivan Nemet – Joni”.

(icv.hr)