Rezovac je u Zdence doputovao sa samo deset igrača. Igrači Sloge su to iskoristili i došli do rekordne pobjede 18:0. Brazilac Matheus Felipe de Jesus Silva postigao je čak deset pogodaka. Osim što je došao do naslova igrača kola i tako izbio na prvo mjesto u poretku za Trofej ICV, preuzeo je i vrh liste strijelaca s pogotkom više od Milinovića.

Josip Šoštar s dva pogotka bio je prvo ime susjedskog derbija u kojemu je Lukač 05 pobijedio Dinamo iz Kapele Dvora 6:2.

Mladost je u Čačincima dugo lomila otpor Dinama iz Četekovca da bi došla do pobjede 3:1. Prvo ime utakmice bio je Stipe Čavić.

Robert Šomođi svojim iskustvom predvodi mladu momčad Zrinskog iz Nove Bukovice. Ovog puta postigao je dva zgoditka u pobjedi nad ekipom Voćina 6:2.

No Limit TVIN pobijedio je Bratstvo u Gornjem Bazju 1:0 prvi put ove sezone 26. listopada. Od tada nije upisao pobjedu sve do 17. svibnja kada je na svom terenu bio bolji ponovno od Bratstva, ovog puta 2:1. Odlučujući pogodak postigao je Marko Sabolić.

Brazilac Julio Rafael Freitas Rodrigues svojim pogotkom “otvorio” je Suhopolju put do pobjede u Mikleušu 3:0.

POREDAK – 24. KOLO

1. Matheus Felipe de Jesus Silva (Sloga) – 6 bodova

2. Josip Šoštar (Lukač 05) – 5 bodova

3. Stipe Čavić (Mladost) – 4 boda

4. Robert Šomođi (Zrinski) – 3 boda

5. Marko Sabolić (No limit TVIN) – 2 boda

6. Julio Rafael Freitas Rodrigues (Suhopolje) – 1 bod

TROFEJ ICV – UKUPNI POREDAK

– 28 bodova –

Matheus Felipe de Jesus Silva (Sloga)

– 25 bodova –

Marin Čavić (Mladost)

– 24 boda –

Dino Milinović (Suhopolje)

– 21 bod –

Stjepan Rajnović (Lukač 05)

-17 bodova-

Josip Šoštar (Lukač 05)

– 16 bodova –

Josip Ivačić (Lukač 05)

– 15 bodova-

Danijel Zebec (Sloga)

– 14 bodova-

Andrew Medeiros De Souza (Voćin)

-12 bodova-

Stipe Čavić (Mladost)

-11 bodova-

Hrvoje Filipović (No Limit TVIN), Nikola Tomić (Crnac)

-10 bodova-

Domagoj Šteger (Sloga), Hrvoje Ibričić (Mikleuš)

– 9 bodova –

Matija Bubaš (Sloga), Ivan Egri (Suhopolje), Matej Dorinka (Dinamo Četekovac)

-8 bodova –

Antonio Paulović (Bratstvo)

– 7 bodova –

Enio Kirin (Suhopolje), Lovro Štefanec (Dinamo Kapela Dvor), Franjo Tunić (Voćin), Mirko Iličić (Dinamo KD), Robert Šomođi (Zrinski)

– 6 bodova –

Jure Kasumović (Suhopolje), Goran Vicić (Voćin), Krešimir Pipić (Lukač 05), Dominik Sambol (Dinamo Kapela Dvor), Karlo Pelko (Lukač 05), Patrik Kučan (Dinamo Kapela Dvor), Mateo Lončar (Lukač 05), Ivan Ugarković (Mikleuš)

– 5 bodova –

Antonio Babec (Sloga), Tomislav Bušljeta (Mladost), Luka Skoko (Suhopolje), Miroslav Rukavina (Dinamo Č), Dražen Duspara (Mladost), Kristijan Brekalo (Dinamo Kapela Dvor), Oton Fadljević (No Limit TVIN), David Čović (Voćin), Rene Prugovečki (Dinamo Kapela Dvor), Krešimir Tomljanović (Lukač 05)

– 4 boda –

Ante Mikulić (Rezovac), Mateo Jurković (Rezovac), Mihael Šoštar (Lukač 05), Florijan Rupčić (Mladost), Marin Vratković (Mladost), Marko Mataija (Mladost), David Podboj (Mladost), Mario Jozić (Crnac), Filip Škaro (Lukač 05), Leon Kokoška (Dinamo Četekovac), Renato Košić (Lukač 05), Dino Balala (Sloga), Kristijan Ognjenović (Mladost), Julio Rafael Freitas Rodrigues (Suhopolje)

– 3 boda –

Jozo Iličić (Dinamo Kapela Dvor), David Pelc (Dinamo Kapela Dvor), Mario Pšihistal (Bratstvo), Patrik Bazijanac (Rezovac), Dorian Bogati (Sloga), Patrik Sudarić (Crnac), Tin Szabo (Dinamo Kapela Dvor), Leo Hokman (Bratstvo), Marijo Košorog (Dinamo Četekovac), Filip Rebić (Bratstvo), Matej Bračun (Zrinski)

– 2 boda –

Marijan Holec (Bratstvo), Stjepan Viljevac (Bratstvo), Mario Duspara (Mladost), Ante Đorđević (Voćin), Luka Vukšić (Bratstvo), Patrik Turković (Sloga), Josip Čoklo (Bratstvo), Martin Tunić ( Voćin), Dražen Tašić ( Voćin), Ivan Topić (Lukač 05), Marko Sabolić (No limit TVIN)

– 1 bod –

Domagoj Mrazović (Lukač 05), Rafael Deskar (Suhopolje), Alen Keler (Crnac), Danijel Podmanicki (Zrinski), Dominik Bogati (Sloga), Joakim Tomić (Crnac), Roberto Gorički (Zrinski), Antonio Klasić (Rezovac), Matej Rukavina (Mladost), Mihajlo Ivaz (Crnac)

(icv.hr, mš)