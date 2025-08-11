Županijski nogometni drugoligaš Turnašica u nedjelju, 10. kolovoza, organizirao je 22. memorijalni turnir za sve preminule i poginule članove kluba i simpatizere.

U prvoj utakmici Turnašica je svladala Croatiju iz Grabrovnice 3:2. Susret nogometaša Mladosti iz Vukosavljevice i Podgorja završio je rezultatom 1:1. Nakon lutrije penala Mladost se plasirala u finale.

U utakmici za treće mjesto Podgorje je bilo bolje od Croatije 4:1. Turnašica je u finalnoj utakmici nadjačala Mladost 4:0.

Najbolji strijelac turnira bio je Mateo Nemčec. Za najboljeg vratara proglašen je Slaven Jantol, a za najboljeg igrača turnira Domagoj Pakšec, sva trojica iz pobjedničke momčadi Turnašice.

Pehare svim ekipama i pokale najboljim pojedincima uručio je predsjednik Turnašice Tomislav Lach.

Iz kluba posebno zahvaljuju Općini Pitomača koja je bila glavni pokrovitelj turnira.

(icv.hr, mš)