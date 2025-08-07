Nakon nekoliko sezona Nogometni savez Bjelovarsko-bilogorske županije preuzeo je vodstvo Treće nogometne lige Sjever od Nogometnog saveza Varaždinske županije pa je plenum svih natjecanja koje vodi Nogometno središte Sjever održan u srijedu, 6. kolovoza, u Bjelovaru.

U seniorskoj konkurenciji Virovitičko-podravska županija ima dva predstavnika – Pitomaču i Slatinu. Natjecanje počinje 23. kolovoza kada u prvom kolu Pitomača ugošćuje Dinamo iz Domašinca, a Slatina gostuje u Garešnici kod Garića. U drugom kolu 30. kolovoza odmah se igra županijski derbi kada će na stadionu Antuna Tone Butorca Slatina biti domaćin Pitomači.

Nakon plenuma Treće nogometne lige Sjever održan je i plenum svih nogometnih liga za mlađe uzraste.

U juniorskoj i kadetskoj konkurenciji momčadi će igrati u dvije lige po osam ekipa. U Prvoj ligi igrat će juniori i kadeti Virovitice, a u Drugoj ligi juniori i kadeti Pitomače i Suhopolja.

U Prvoj ligi momčadi će se natjecati četverokružno, a u Drugoj ligi natjecat će se trokružno.

U Prvoj ligi uzrasta U-11, U-13 i U-15 ove će godine biti 16 ekipa, među kojima će biti selekcije Nogometnpog kluba Virovitica. Ekipe će igrati dvokružno.

U Drugoj ligi skupina Istok natjecat će se sedam ekipa, među kojma će igrati Pitomača, Slatina i Suhopolje. Ekipe će igrati trokružno.

(icv.hr, mš)